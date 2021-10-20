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"Yeni dörtlü" olarak görülen Hindistan, İsrail, ABD ve BAE'den uluslararası forum kurma kararı - Son Dakika

"Yeni dörtlü" olarak görülen Hindistan, İsrail, ABD ve BAE'den uluslararası forum kurma kararı

20.10.2021 00:48

Hindistan, İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, "yeni dörtlü" olarak görülen birlikteliğin ilk toplantısında ekonomik iş birliği için uluslararası bir forum kurmaya karar verdi.

Hindistan, İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, "yeni dörtlü" olarak görülen birlikteliğin ilk toplantısında ekonomik iş birliği için uluslararası bir forum kurmaya karar verdi.

Hindustantimes'ın haberine göre, çevrim içi düzenlenen toplantıya Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan katıldı.

Toplantıda, ekonomik iş birliği için uluslararası bir forum kurma kararı alınırken, ulaşım ve teknolojide ortak altyapı projelerinin yanı sıra Orta Doğu ve Asya'da ekonomik ve siyasi iş birliğini genişletme ve deniz güvenliğini artırmanın yolları da görüşüldü.

Hint Bakan Jaishankar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirirken, ekonomik büyüme ve küresel meseleler konusunda daha yakından çalışma fikrini müzakere ettiklerini ve kısa sürede başka bir toplantı yapılması üzerinde mutabakata vardıklarını kaydetti.

İsrailli Bakan Lapid ise Twitter paylaşımında "4 ülke arasındaki sinerji, altyapı, ulaşım, deniz güvenliği ve diğer konularda birlikte çalışmalarına yardımcı olacak." ifadesini kullanırken, İsrail Dışişleri Bakanlığı bakanların önümüzdeki aylarda Dubai'deki Expo 2020'de yüz yüze bir toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, bakanların ekonomik iş birliği için uluslararası bir forum kurmaya karar verdiğine işaret ederek, bakanların ulaşım, teknoloji, deniz güvenliği, ekonomi ve ticaret alanlarındaki ortak altyapı projelerinin yanı sıra ek ortak projeleri de görüştükleri bilgisini paylaştı.

"Toplantı ekonomik ve siyasi iş birliğimizi genişletmenin önemine odaklandı"

ABD'li Bakan Blinken ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplantının bölgesel ve küresel olarak ortak endişe konularıyla ekonomik ve siyasi iş birliğini genişletmenin önemine odaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Biden yönetiminin "İbrahim Anlaşmalarına ve normalleşme anlaşmalarına desteğini yinelediğini ve (bakanların) bölgede ve küresel olarak gelecekteki iş birliği fırsatlarını tartıştığını" vurgularken, bu normalleşmenin İsrail ile Arap devletleri arasında ve ayrıca İsrailliler ile Filistinliler arasında ilerleme için bir güç olabileceğini işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de konuya dair yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlarının "ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji iş birliği ve deniz güvenliğini artırma dahil olmak üzere Orta Doğu ve Asya'da ekonomik ve siyasi iş birliğini genişletmeyi tartıştıklarını" belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeni dörtlü' olarak görülen Hindistan, İsrail, ABD ve BAE'den uluslararası forum kurma kararı - Son Dakika


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