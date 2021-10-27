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Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor

27.10.2021 11:22
Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce Bozüyüklülerin yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak yeni devlet hastanesi önünde başlattıkları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bitki dikim çalışmalarını sürdürürken, kaldırım yapım çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler aynı zamanda 374. Sokak'ta vatandaşların kullanımına sunulacak olan merdiven yapım çalışmalarına da başladı. - BİLECİK

Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor
Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor
Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor
Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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