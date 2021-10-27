Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor
27.10.2021 11:22
Bozüyük Belediyesi cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü'nce Bozüyüklülerin yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak yeni devlet hastanesi önünde başlattıkları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bitki dikim çalışmalarını sürdürürken, kaldırım yapım çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler aynı zamanda 374. Sokak'ta vatandaşların kullanımına sunulacak olan merdiven yapım çalışmalarına da başladı. - BİLECİK
Son Dakika 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi 10:32 Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor 10:20 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti