Üye Girişi
Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır - Son Dakika

Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır

11.10.2021 16:44
Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır

Vatandaşların can ve mal güvenliği için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine yeni kattığı personele eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yeni personellerin 3. grup eğitimleri tamamlandı. Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık eğitim programından geçen itfaiyeciler, yeni görevlere hazır.

İTFAİYEYE TAZE KAN

Vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumaya yönelik olarak görevini 7 gün 24 saat sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesini geliştirmek için personel artırımına gitti. Daha önce Gönüllü İtfaiyeci olarak İtfaiye Hizmetlerine katılan ve itfaiye hizmetlerinde daha etkin müdahale sağlanabilmesi amacıyla aktif itfaiye görevine alınan yeni personellerin eğitimleri tamamlandı.

EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verildi. Yeni itfaiyecilere yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yüksek açı kurtarma, trafik kazalarında kurtarma vb. konularında eğitimler verildi.

2 HAFTALIK EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık bir eğitim programından geçen itfaiyeciler, eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatlarda hünerlerini sergiledi. Müdahale Aracı ve Merdivenli Araç eşliğinde yapılan tatbikatta, itfaiyecilerin olay yeri müdahale becerileri gözlemlendi. Ekip organizasyonu başta olmak üzere farklı yangın senaryolarına göre müdahale sistemi oluşturmaları sağlandı.

GÖREVE HAZIRLAR

Değişken senaryo yöntemi ile anlık olarak farklı olaylara müdahale etmeleri istenen itfaiyeciler, malzeme ve ekipman seçimini doğru kullanarak aldıkları eğitimin hakkını verdi. Eğitimlerini tamamlayan itfaiyeciler Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı ilimizin farklı noktalarındaki itfaiye istasyonlarında; ayrıca, AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli sahillerinde yürütülen KOSKEM faaliyetleri kapsamında cankurtaran olarak hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak 16:41 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi 16:05 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı 15:58 Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
16:43 Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
16:40 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
16:39 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları
16:35 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
16:29 Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi
16:20 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
16:07 Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Bilgileri savcılarla paylaşmalılar
16:06 Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor
16:04 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi
15:58 Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı
Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir? Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?         
16:43
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları         
16:39
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi         
16:29
Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor         
16:07
Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı         
15:59
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı         
12:19
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 16:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement