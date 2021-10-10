Üye Girişi
Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika

Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor

10.10.2021 09:19
Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor

Yeni NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, ikinci nesil NX modelinin tanıtımını bir test sürüşüyle gerçekleştirdi. Markanın D-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Lexus markasının tasarımda gideceği yeni yönü ortaya koyan, dinamik performans ve teknoloji açısından ileriye doğru bir adım atan NX, ilk nesilde olduğu gibi yeni nesilde de yenilikçi bir yaklaşımla öne çıkıyor.

"Yeni NX Türkiye'de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, NX modelinin Türkiye pazarına gelişiyle birlikte markanın iddiasını daha da artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni NX modelimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunduğumuzda hem D SUV segmentinde hem de premium segmentte iddiamızı daha da artıracağız. Yeni NX, marka adına yeni bir dönemi temsil ediyor ve markanın geleceğini şekillendirecek modellerden biri olacak. Bu model Türkiye'de adetsel olarak büyümemizde önemli katkılarda bulunacak ve ana modellerimizden biri haline gelecek. Lexus'un Avrupa'da ve Türkiye'deki yolculuğunda etkin rol oynayacak NX, gelecek yıl elimizin daha da güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'de hibrit ve plug-in hibrit, yani şarjlı hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak olan Yeni NX'in, premium segment kullanıcılarının da büyük beğenisini kazanacağına inanıyoruz. Bununla birlikte filo firmalarının da markamıza ilgisi büyük ve yeni NX için ön sipariş görüşmelerine şimdiden başladık."

Lexus'un yeni NX modeliyle birlikte kullanıcılara çok farklı bir seçenek sunacaklarını bildiren Bozkurt, "Her açıdan geliştirilen yeni NX, aynı zamanda Türkiye'de şu anki hibrit vergi teşvikinden faydalanıyor. NX için şu anda 300 bin TL civarında bir vergi teşvik avantajı bulunuyor. Bununla birlikte plug-in hibrit versiyonlarda maliyetlerin daha yüksek olmasından dolayı daha fazla fiyat avantajı sunabilmek adına daha kapsamlı bir teşvikin gelmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lexus'un sahip olduğu elektrifikasyondaki teknolojik üstünlüğün altını çizen Bozkurt, "Lexus'un geliştirdiği plug-in hibrit NX, üstün teknolojisi sayesinde şehir içinde 98 kilometreye varan bir menzil sunarak segmentinde sadece elektrikle en uzun menzili gerçekleştirme başarısına imza atıyor. Yakıt tüketim ortalaması ise 100 kilometrede sadece 1,1 litre olarak ölçüldü. Müşterilerimizin bu teknolojik araçtan çok fazla etkileneceğini şimdiden hissediyoruz. NX'in yüksek elektrikli menzili önümüzdeki dönemde daha fazla ses getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulunurluk problemimiz yok, hemen teslim avantajına sahibiz"

Ali Haydar Bozkurt, Lexus olarak çip krizinden en az etkilenen marka olduklarını belirterek, "Şu anda bulunurluk problemimiz yok ve hemen teslim avantajına sahibiz. Hedefimiz, her yıl bir önceki yılın üzerine çıkmak ve biz geçen senenin adetlerini ağustos ayı itibarıyla aşmayı başardık. Premium pazarın üzerinde bir büyüme elde ettik. Premium pazar ilk 9 ayda yüzde 13 büyürken, Lexus olarak yüzde 58 büyüme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Premium segmentteki müşteri beklentilerinin daha yüksek ve farklı olduğunu aktaran Bozkurt, "Bu da içinde yoğun rekabeti barındırıyor. Ayrıcalıklı hizmetler sunmanın gayreti içindeyiz. Geniş premium servis ağı, gerektiğinde helikopter ile servis hizmeti, ikame araç, bireysel danışman, 7/24 açık showroom ve geri alım garantisi bunlardan sadece bazıları. Bunun yanında ayrıca Lexus ikinci el olarak da değerini koruyan bir marka ve tüm bu hizmetlerle birlikte farklı bir konumda olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lexus'un ilk plug-in hibriti: NX 450H+

Verilen bilgiye göre, yeni nesil NX ile birlikte Lexus'un plug-in hibrit versiyonu da satışa sunulacak. Lexus'un 15 yıldan daha uzun süredir hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ ismiyle sahneye çıkıyor.

NX 450h+'ın hibrit sistemi, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh'lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor. Arkada yer alan elektrikli motor, E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor.

NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor. Bu yüksek performansa karşın WLTP ölçümlerine göre karbondioksit emisyonu 20-26 g/km ve ortalama yakıt tüketimi 0.9-1.1 lt/100 km değerleri ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor.

Lexus'un elektrikli motorlar konusundaki köklü geçmişi, NX'in sınıfının lider elektrikli sürüş kapasitesine sahip model olarak öne çıkmasını sağlıyor. NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 kilometre elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor.

Bataryanın boşalması halinde aracın yüksek verimliliğini hala korumaya devam etmesi ise Lexus'un hibrit deneyimi sayesinde fark yarattığı bir başka nokta olarak öne çıkıyor. Bataryanın boşaldığı durumlarda birçok rakip sistem aracın normal içten yanmalı bir araç gibi çalışmasına yol açarken, NX 450h+'ın kendi kendini şarj eden hibrit sistemi, verimliliğin rakiplerin yakıt tüketimine göre ortalama yüzde 30 daha yüksek olmasını sağlıyor. Bu durumda benzinli motor bataryayı şarj etme moduna geçiyor ve daha verimli bir enerji yönetimi elde edilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda NX'in sadece elektrik gücüyle gidilebilmesi adına her zaman bataryada daha fazla gücün olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte NX 450h+'ın bataryası, 230 V/32 A bağlantı ve araçtaki 6.6 kW şarj sistemiyle 2,5 saat civarında doldurulabiliyor.

NX'in daha verimli ve performanslı hibriti: NX 350h

NX ürün gamının bir diğer seçeneği olan tam hibrit NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıyor. NX 450h+ plug-in hibrit ile aynı 2.5 litre motora sahip olan araç, 244 HP ile ilk nesil NX300h'ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az karbondioksit salımı gerçekleştiriyor. Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede tamamlıyor.

Lexus, tamamen yeni NX modeliyle daha sofistike bir tasarıma imza attı. Lexus, L-finesse tasarım felsefesini geliştirerek zarif tasarımı yüksek teknolojiyle bir araya getiriyor. İlk nesil NX'te kullanıcıların büyük beğenisini toplayan yenilikçi karakter korunurken, yeni nesil NX'e daha sofistike, olgun ve dinamik bir tasarım dili adapte edildi.

NX'in "fonksiyonel güzellik" temasına sahip yeni tasarımı, şık görünmesinin ardında daha iyi aerodinamileri, daha düşük gürültü seviyesini ve daha yüksek yakıt verimliliğini barındırıyor. Yeni nesil NX'in dinamik sürüşünü vurgulamak adına kavisli yüzeyler ve keskin çizgilere yer verildi.

Münir Karaloğlu, Tragger, Türkiye, Lexus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a adadı 10:18 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a adadı Kırmızı halıda şıklık yarışı! Demet Evgar, Altın Portakal'da annesinin diktiği kıyafetle katıldı 10:16 Kırmızı halıda şıklık yarışı! Demet Evgar, Altın Portakal'da annesinin diktiği kıyafetle katıldı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda 10:08 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda 10:02 Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü 04:39 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor 00:09 Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı 19:22 Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı

Son Dakika Haberleri
10:18 Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.
10:16 Kırmızı halıda şıklık yarışı! Demet Evgar, Altın Portakal'da annesinin diktiği kıyafetle katıldı
10:14 Aşı ve test karşıtları İtalya sokaklarını karıştırdı! "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto edenler polisle karşı karşıya geldi
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
10:07 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda
10:06 Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü
10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı
10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı
10:01 Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası         
10:20
Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.         
10:18
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü         
10:06
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu         
07:37
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı         
01:22
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 10:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement