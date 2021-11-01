Yeni Nesil Sayaçlar Karayahşi'de Test Edildi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısını yenilediği mahallelerde bulunan su sayaçlarını yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlarla ücretsiz bir şekilde yenilemeye devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi mahallesinde ücretsiz bir şekilde yenilenen yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlarının test okumasını gerçekleştirdi. Daire Başkanı Akbaş'ın mahallede yürüyerek gerçekleştirdiği test okumasının ardından yapılan kontrollerde sayaçların üzerindeki verilerle el terminaline aktardığı verilerin birebir örtüştüğü görüldü.

Sayaçlar vatandaşları rahatsız etmeden okunacak

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla alt ve üstyapısı yenilenen tüm mahallelerde olduğu gibi Karayahşi mahallesinde de sayaçların ücretsiz bir şekilde değiştirildiğini belirtti. Akbaş, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilediğimiz Karayahşi mahallesinde, sayaçların kapıların dışarı çıkarılması ve yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaç montaj işini gerçekleştirdik. Bundan sonra sayaçlarımızı yürüyerek ya da aracın içerisinden okuyacağız. Bir deneme okuması gerçekleştirdik. Hem el terminalimizde hem de sayaçtaki veriler aynı çıktı. Karayahşi mahallemizde bulunan bütün abonelerimizin sayaçlarını vatandaşlarımızı rahatsız etmeden, sayacın kapağını dahi açmadan okumuş olacağız" ifadelerini kullandı.