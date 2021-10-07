Yeni spor yasasında sona gelindi - Son Dakika

AK Parti, yeni spor yasası üzerindeki çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, spor yasası teklifini tüm siyasi partilerin görüşlerini alarak, spor kulüpleri ve federasyonlar ile görüşerek TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. Özkan, "50-60 madde olmasını beklediğimiz bu düzenleme, demokratiklik sağlayacak. Kulüp yöneticileri ve federasyonların hesap verebilirliği hayata geçirilecek. Kulüpler ve şirketler denk bütçeyle yönetilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamada, uzun zamandır kamuoyunun, spor camiasının, federasyonların beklediği yeni spor yasası teklifinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Özkan, söz konusu düzenlemenin, tüm spor dallarını ve spor camiasını ilgilendirdiğini belirterek, "Uzun zamandan beri hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz spor kulüpleri ve spor federasyonlarına ilişkin teklifimiz tüm spor dallarındaki spor kulüplerini içermektedir. Federasyonlardan spor kulüplerine, futbolculardan diğer spor dallarında faaliyet gösteren tüm sporcularımızı kapsamaktadır" dedi.