Yeni Zelanda'da 4 yaşındaki çocuk, oyuncaklarını göstermek için polisi aradı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da 4 yaşındaki çocuğun acil durum hattını arayarak "Senin için oyuncaklarım var, gel ve onları gör." dediği polis, çocuğun evini ziyaret etti.

South Island'daki eve giden polis memuru, polis otosunun önüne oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımda, çocukları acil durum numarasını aramaya teşvik etmek istemeseler de yaşanan olayın "paylaşmamak için aşırı tatlı" olduğu ifade edildi.

Söz konusu arama, polis memurunun "Acil durum nerede?" sorusuyla başlıyor. Kısa bir sessizliğin ardından 4 yaşındaki çocuk, "Merhaba, polis hanım mı?" diye soruyor.

Hatta bakan memur, "Evet, neler oluyor?" şeklinde karşılık verirken, çocuk, "Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin için oyuncaklarım var." ifadesini kullanıyor.

Memurun "Benim için oyuncakların mı var?" sorusuna ise çocuk "Gel ve onları gör." şeklinde yanıt veriyor.

Aramanın ardından hat görevlisi memur, sahadaki ekip otosuna adresi ileterek, polislere oyuncaklarını göstermek isteyen 4 yaşında bir çocuk olduğunu aktardı.

Sahadaki polis, olayla ilgileneceğini söyleyip çocuğun evine ziyaret gerçekleştirdi.

Öte yandan polis memurunun Yeni Zelanda'da 111 olan acil durum hattının doğru kullanımı konusunda küçük çocukla "eğitici bir sohbet" gerçekleştirdiği aktarıldı.