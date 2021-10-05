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Yeni Zelanda'da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor

05.10.2021 09:45
Yeni Zelanda'da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor, System.String[]

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, Bakanlar Kurulunun aşı sertifikası kullanımını kabul ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, Bakanlar Kurulunun aşı sertifikası kullanımını kabul ettiğini belirtti.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Başbakan Ardern, Yeni Zelandalıların Kovid-19 aşısını yaptırdıklarını kanıtlayacak aşı sertifikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertifikaların, müzik festivalleri gibi büyük etkinliklerde isteneceğini ifade eden Başbakan Ardern, "Onları (aşı sertifikalarını) şu anda yüksek risk olarak kabul edilen ortamlardaki riskleri azaltmak için bir araç olarak kullanacağız." dedi.

Yeni Zelandalıların "aşı pasaportu" anlamına da gelen ve QR kodlu dijital Kovid-19 aşı sertifikasını gelecek aydan itibaren kullanmaya başlayacağını açıklayan Ardern, "Lütfen şimdi aşı olun, yaz yaklaştı. O yüzden tam (çift doz) aşı olun, virüsten tam korunmak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için aralıkta değil bu ay aşı olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın nasıl çalışacağı konusunda yakında daha detaylı açıklama yapacaklarını belirten Ardern, aşı sertifikalarını sağlık hizmetleri ve süpermarketler gibi yerlerde kullanmayı düşünmediklerini söyledi.

Kovid-19'a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da, son 24 saatte ikisi yurt dışından ülkeye dönenler arasından olmak üzere 26 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 308 aktif vakadan 27'sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 408 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi. ???????

Yeni Zelanda, Başbakan, Müzik, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor - Son Dakika


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