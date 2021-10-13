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(YENİDEN)KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ - Son Dakika

(YENİDEN)KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

13.10.2021 16:44
(YENİDEN)KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAŞırnak'tan gelerek, 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Şırnak'tan gelerek, 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi. Daha sonra baba Hacı T. ve amca Salih T. ise Murat T.'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.Murat T., Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H.'den yardım istedi. Duygu H.'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. İş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı. Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat T., yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat T., cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat T., tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Salih T. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine  sevk edildi.

Duygu H. ile ölen Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluştukları anlardan fotoğraf ortaya çıktı.

Tekirdağ, İstanbul, Kadıköy, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (YENİDEN)KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: (YENİDEN)KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ - Son Dakika
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