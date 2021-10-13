Duygu H. ile ölen Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluştukları anlardan fotoğraf ortaya çıktı.

Şırnak 'tan gelerek, 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak 'tan İstanbul 'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy 'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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