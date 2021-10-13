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Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere - Son Dakika

Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere

13.10.2021 11:33
Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, alt ve üstyapı dönüşümünde son aşamalara gelinen Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesini ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kırsal mahallelerde alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarda altyapı dönüşümü tamamlandı. Kilit parke taş imalatı ve 2 adet içme suyu deposu ile içme suyu arıtma tesisi inşaatlarında son aşamalara gelindi. Kısmi yağmursuyu hattı imalatının devam ettiği mahallede uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçların ve muhafaza kutularının montaj işlemleri de sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Yeniköy'ü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniköy daha sağlıklı ve güzel bir çehreye bürünecek

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde ihtiyaç sırasına göre alt ve üstyapı yatırımlarını birer birer hayata geçirdiklerini belirtti. Daire Başkanı Emir, "Yeniköy mahallemizde 13,5 milyon TL yatırım bedeli ile 10 kilometre kanalizasyon ile 9,5 kilometre içme suyu hattı imalatını tamamladık. 2 adet içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi inşa çalışmaları da tamamlanmak üzere. 75 bin metrekarelik kilit parke taş imalatının da yüzde 85'lik kısmını tamamladık. Çalışmalar tamamlandığında Yeniköy çok daha sağlıklı ve güzel bir çehreye bürünecek" diye konuştu.

Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, Yeniköy, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniköy'de dönüşüm tamamlanmak üzere - Son Dakika
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