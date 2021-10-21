Üye Girişi
Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye'de - Son Dakika

Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye'de

21.10.2021 19:24
Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye'de

Autoshow 2021’de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, Türkiye yolarına çıktı.

Autoshow 2021'de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, Türkiye yolarına çıktı.

Yenilenen modelde önden bakıldığında krom süslemeleri, özgün tasarıma sahip uzun motor kaputu ve karakteristik ön ızgara gibi unsurlarıyla göze çarpıyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin krom kaplamalı dikey sütunlara sahip radyatör ızgarası, otomobilin uzaktan bakıldığında hemen fark edilmesine katkı sağlıyor. MAYBACH ismi, ızgaranın krom çerçevesinde zarif bir şekilde yer alıyor. Arka kapılar, diğer S-Serisi modellerine göre daha büyük; ayrıca C sütununda sabit bir üçgen pencere de bulunuyor. Yine, C sütunundaki Maybach marka logosu ayrıcalıklı dünyaya vurgu yapıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, elektrikli arka kapılarla da donatılabiliyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, çift renk uygulamasıyla daha da özel bir görünüm kazanıyor. İsteğe bağlı donanımlar arasında yer alan iki rengi birbirinden ayıran çok özel bir çizgi bulunuyor ve bu çizgi, en yüksek kalite standartlarına göre elle uygulanıyor. Sunulan bir diğer bir donanım ise, DIGITAL LIGHT far teknolojisi. DIGITAL LIGHT, her farda 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendiren son derece parlak üç LED'li bir ışık modülüne sahip.

Daha fazla yaşam alanı ve üstün konfor

Modelin iç mekanı Mercedes-Benz S-Serisi'nin tamamen yenilenmiş iç mekan tasarımına dayanıyor. Gösterge paneli, orta konsol ve kol dayama, "havada süzülüyor" hissi veren bir görünüm sunuyor.

Beş adede kadar ekran sunulabilen Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nde yüksek teknolojili bir kumanda merkezi olarak görev alan 12,8 inçlik OLED merkezi medya ekranı standart donanım olarak sunuluyor. Trafikteki diğer paydaşların görselini üç boyutlu olarak canlandıran, belirgin derinlik ve gölge efektiyle dikkat çeken 12,3 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge ekranı da başka bir ayrıcalık olarak sunuluyor.

Kişiye özel ekran modunda sunulan gösterge ekranı görünümü, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin özel konumuna ve statüsüne vurgu yapıyor. Markanın ruhuna uygun olarak kadran göstergelerinin çevresi de "Rose Gold" olarak uygulanıyor.

Rose Gold rengi, aynı zamanda sunulan Aktif Ambiyans Aydınlatması'nda, yani akıllı konfor ve güvenlik fonksiyonlarının animasyonlu LED aydınlatmasında da kullanılabiliyor. Rose Gold Beyazı ve Ametist Işıltısı olmak üzere iki yeni Aktif Ambiyans Aydınlatması daha kullanıma sunuluyor. Araca Hoş geldiniz karşılama ekranı, yolcuları özel bir ışık gösterisiyle karşılıyor. Adaptif Arka Aydınlatma özelliği ilk kez Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nde kullanıma sunulurken bu özellik, farklı kullanım ayarlarıyla yolcuların isteklerine uyum sağlıyor. Yolcular, parlaklık dışında ışık kümesinin boyutunu ve konumunu ayarlayabiliyor. Ayrıca çalışma aydınlatmasından, rahat salon aydınlatmasına kadar farklı aydınlatma olanakları da Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin bir diğer özelliği.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, iç mekanında da bol miktarda geleneksel tarzda lüks anlayışını sunuyor. Ön koltuklardaki geniş kaplamalar yepyeni bir özellik olarak devreye girerken; kaliteli ahşap yüzeyler de sürücü ve ön yolcu koltuklarının arkasını süslüyor. First-Class arka koltuk donanımında ise benzer bir kaplama, arkadaki iki koltuğun arasında da uygulanıyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun olan dingil mesafesinin tamamı arka koltuk yaşam alanının kullanımına sunuluyor.

Maybach ile sunulan sol ve sağ taraftaki konforlu koltuklar ve Şoför Paketi, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin ideal bir araç olduğunu kanıtlayan özelliklerden bazıları. Konforlu koltuklarda yolcu, koltuk minderini ve sırtlığı birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Ön koltuktaki ayak desteğini ve elektrikli uzatılabilir bacak desteğini kullanarak uyku için en uygun yatma yüzeyi oluşturuluyor. En üst seviyede rahatlık için ayağın ayar aralığı, önceki seriye göre yaklaşık 50 mm uzatıldı. Ayrıca "Arka Koltuk Konfor Paketi" kapsamında da baldır desteği için masaj özelliği sunulurken arka koltuktaki boyun ve omuz ısıtması ise bir başka konfor unsuru olarak öne çıkıyor.

Daha kişisel ve sezgisel kullanım

Yeni S-Serisi'nde 2018 yılında tanıtılan, uyarlanabilir ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunuluyor. MBUX, çeşitli araç sistemleri ve sensör verileri ile ağa bağlanıyor olması ile ayrışıyor. Bazıları OLED teknolojisine sahip beş parlak ekran, aracın konfor işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni nesille birlikte kişiselleştirme ve sezgisel kullanım seçenekleri çok daha kapsamlı hale geliyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkada MBUX İç Mekan Yardımcısı ile donatılabiliyor. MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının çok sayıda isteğini de algılayabiliyor. Sistem bunu yaparken kullanıcının bakış yönünü, el hareketlerini ve vücut dilini yorumlayarak otomatik araç fonksiyonlarında yardımcı oluyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, tavan döşemesindeki 3D lazer kameralar yardımıyla arka yolcuların jest ve hareketlerini de kaydedebiliyor. Örneğin MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının el hareketi ile emniyet kemerine uzanma niyetini tespit eder etmez ilgili taraftaki otomatik emniyet kemeri uzatma fonksiyonunu etkinleştiriyor. Tüm bunların yanında araçtan inme uyarı sisteminin de fonksiyonunu geliştiren Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkadaki yolcunun araçtan ayrılmak istediğini de fark edebiliyor ve gerekli gördüğü, tehlikeli bir durum algıladığında görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarıyor.

Gelişmiş güç aktarımı

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nde kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik desteğini ikinci nesil entegre bir marş jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında içten yanmalı motora 15 kW'a kadar güç desteği veriyor, sabit hızlı sürüşlerde "süzülme" fonksiyonunu destekliyor, start-stop özelliğini daha konforlu hale getiriyor ve de sürüş sisteminin genel olarak daha verimli olmasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, ISG ile entegrasyon için daha da geliştirildi. Elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu, şanzımanın içine veya üzerine taşındı. Bir elektrikli soğutucu kompresör kullanıldığı için ISG ile birlikte iki parça kayışlı tahrik düzeni devreden çıkartıldı. Bu sayede motor çalışmadığında da (start-stop ve süzülme fonksiyonu) iç mekanı verimli ve konforlu bir şekilde iklimlendirilebiliyor.

Egzoz gazlarını temizlemek için, motor versiyonuna bağlı olarak, benzin partikül filtresine sahip bir egzoz sistemi devreye giriyor. Basınç ve sıcaklık sensörlerinin yanı sıra en güncel sensörlerin de kullanılmasıyla tüm devir aralıklarında gelişmiş bir egzoz gazı temizliği sağlanıyor.

Yürüyen aksam, üstün konfor ve üstün sürüş özellikleri sunuyor

Sürekli ayarlanabilir amortisör sistemi ADS+ ile AIRMATIC havalı süspansiyon, tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT üzerinden motor-şanzıman, ESP®, yürüyen aksam ve direksiyonun karakteristiğini ayrı ayrı değiştirebiliyor. İlgili ayarlar, merkezi medya ekranın altındaki kumanda düğmesi üzerinden sağlanıyor. DYNAMIC SELECT ayrıca tamamen sürüş konforuna odaklanan bir MAYBACH sürüş programını da kullanıma sunuyor.

Sunulan arka aks yönlendirmesi özellikle şehir içindeki manevra kabiliyetini arttırıyor. Arka aks yönlendirme özelliği ile dönüş çapı iki metreye kadar azalıyor.

Sunulan aktif E-ACTIVE BODY CONTROL yürüyen aksam, bir stereo kamera yardımıyla yol yüzeyini tarıyor ve yol yüzeyindeki dalgalanmaları düzeltiyor. Sistem ayrıca olası bir yandan çarpma durumunda aracı yükselterek ek koruma da sağlıyor. Darbe, özellikle aracın alt kısmındaki dirençli yapı elemanlarına yönlendirildiğinden yolcular üzerindeki stres azaltılıyor.

Sessiz ve titreşimden arındırılmış sürüş konforu

Yeni lüks sedan, Yeni S-Serisi'nde de kullanılan kusursuz gürültü, titreşimler, pürüzlülük özelliklerine dayanıyor. Daha da geliştirilen bu önlemler özellikle arka koltukları hedefliyor. Arka çamurluk içlerinde ek yalıtım köpüğü kullanılırken arka yolcuların baş hizasında bulunan C sütunundaki ek sabit üçgen pencerede daha kalın lamine cam kullanılıyor. Bunun dışında, özel gürültü önleyici köpük ile desteklenen lastikler de sunuluyor.

Aktif sürüş gürültü önleyicisi, markada bir ilk olarak kullanıma sunuluyor. Sistem, karşı ses dalgaları üreterek iç mekandaki istenmeyen, düşük frekanslı sesleri azaltıyor. Bunun için Burmester Yüksek Performanslı 4D Surround ses sisteminin bas hoparlörleri kullanılıyor.

Kaza öncesinde ve kaza anında daha fazla koruma

Özellikle Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nde, arka koltuk güvenliği daha hassas bir konu olarak ele alınıyor. Standart donanım olarak sunulan yenilikçi arka hava yastığı, şiddetli önden çarpışmalarda emniyet kemerini takan arka koltuk yolcularının baş ve boyun bölgesindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi ile birlikte bir sedan otomobilin arka koltuk yolcuları da ilk kez otomatik emniyet kemeri uzatma özelliğinden yararlanıyor. Bu özellik, yolcuyu emniyet kemerini bağlamaya teşvik ederken, aynı zamanda bu işlemi kolaylaştırıyor. Otomatik kemer uzatma özelliği koltuğun ayarlanabilir sırtlığına entegre edildiğinden yolcu için her zaman doğru konumda bulunuyor.

Yeni ve kapsamı genişletilen sürüş destek sistemleri ise hız uyarlama, mesafe ayarlama, direksiyon yönlendirmesi ve şerit değişikliği olmak üzere sürüş koşullarına uygun desteklerle günlük hayatı kolaylaştırıyor. Böylece sürücü daha az yorularak hedefine daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Sürüş destek sistemleri, olası bir tehlike anında o anki sürüş koşuluna uygun olarak reaksiyon gösterebiliyor ve böylece olası çarpışmanın şiddetini azaltabiliyor veya bunu tamamen engelleyebiliyor.

Mercedes Benz, Mercedes, Tragger, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor 18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun 18:49 Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı 17:35 Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
18:02 Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti
17:57 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü         
19:15
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti         
18:49
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 19:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye'de - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement