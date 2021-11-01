Yenişehir Belediyesi gurur projesiyle uluslararası kongreye davet edildi - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinin erken çocukluk eğitimi projesi uluslararası davet aldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) ortaklığıyla bu yıl 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası kongreye davet alan Yenişehir Belediyesi, "Erken Çocukluk Gelişimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü; Mersin Yenişehir Örneği" başlığıyla 2 yıllık proje deneyimini anlatacak.

Yenişehir Belediyesi kongreye davet edilen tek yerel yönetim oldu

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 4'ü yurt dışı toplam 17 üniversitenin katıldığı kongrede Mersin Yenişehir Belediyesi davet edilen tek yerel yönetim birimi olarak kongrede sunum yapacak.

Yenişehir Belediyesi proje ile 2 yılda binlerce çocuğa dokundu

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli sadece 2 yılda binlerce çocuğun ve ailenin hayatına dokundu. Marmara Üniversitesi bünyesine çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programında(MABEP) görevli uzman akademisyenler ile birlikte çalışan Yenişehir Belediyesi hem çocuklardaki gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ediyor hem de gelişimlerine destek veriyor.

Yenişehir Belediyesi 0'dan 8 yaşına kadar her alanda çocukların yanında

Projenin yürütüldüğü ana merkez olarak Yenişehir Belediyesi Akademi'yi kuran Yenişehir Belediyesi, projeye ilk olarak Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimleri ile başlıyor. Daha sonra 0-3 yaş arası çocukları bulunan ebeveynlere 0-3 Yaş Aile Eğitimiveriliyor ve kurulan Bebek Kütüphanesi ile eğitim alan ailelere çocuklarının gelişimlerini destekleyecek kitap setleri ücretsiz olarak veriliyor. Klinik psikolog eşliğinde yapılan 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları ile çocuklardaki gelişimsel problemler erken dönemde tespit edilerek gerekli yönlendirmeler sağlanıyor. Proje kapsamında 0 ile 8 yaş arasındaki çocukları her alanda destekleyen Yenişehir Belediyesi, sadece çevre dostu binalara verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)Sertifikası'na uygun olarak Beceri Temelli Eğitim Merkezini(BETEM) inşa ederek, hizmete açtı. 3-6 yaş çocuklar için kurulan BETEM'de oluşturulan hareket, sanat, bilim, drama, müzik ve tasarım atölyeleri ile her çocuğa özel bireysel ve zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanıyor. Öte yandan 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitimleri ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinden oluşan STEM eğitim modeli ile çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk Projesi kapsamında otizm, konuşma problemi ve hafif düzeyde zihinsel veya fiziksel bozuklukları olan özel çocuklar için 0-6 Yaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı için de protokol imzaladı.

Başkan Özyiğit, "Çocuklarımızı kaderlerine terk edemeyiz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli ile uluslararası kongreye davet almalarının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir eğitim modeli ile erken çocukluk eğitimleri verdiklerini vurgulayan Başkan Özyiğit, "Yenişehir'den bir çoban ateşi yaktık ama hedefimiz bu projenin tüm Türkiye'de yayınlaşması. Çocukların zihinsel gelişimlerinin yüzde 70'inin 0 ile 3 yaş arasında tamamlandığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmışken çocuklarımızı kaderlerine terk edemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi bilim ışığında çalışmaya, halkımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

21 Kasım Pazar günü13.00 ile 15.00saatleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı, Bütçe ve Strateji Başkanlığının başkanlık edeceği "Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi için Kanıta Dayalı Yatırım ve Politika Oluşturma" oturumundaYenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak sunum yaparak, Erkek Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli'ni anlatacak.