Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi - Son Dakika

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, yiyecek ve içeceklerin saklama koşulları ve hijyen kurallarını tek tek inceliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm okulların kantinlerini denetlemeye devam ediyor. Ekipler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için denetimlerini eğitim- öğretim yılı boyunca sürdürecek.

Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, satışı yapılan yiyeceklerin hijyen koşullarına uygun hazırlanması ile kantinlerin mutfaklarını denetliyor. Zabıta ekipleri,işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası kontrollerini de yapıyor. Maske ve eldiven kullanımını da denetleyen ekipler, denetimlerinde kantin işletmecilerine ve çalışanlara uymaları gereken kuralları da hatırlatıyor.

Yenişehir halkının sağlığını korumak için 7/24 görev başında olan Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,okul kantin denetimlerine periyodik olarak aynı titizlikle devam edecek.