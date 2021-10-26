Yenişehir Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlik programı - Son Dakika

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, üç gün sürecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir dizi etkinlik programı hazırladı.Yenişehir Belediyesi 29 Ekim'de Decathlon, Extreme Deli'den Bike ve Palm Cıty ile birlikte bisiklet, kaykay ve paten meraklısı gençleri bir araya getirecek.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek BMX, Paten ve Kaykay Yarışı 15.00-18.00 saatleri arasında Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Skate Park'ta yapılacak. Sporcu güvenliği şartlarının eksiksiz olarak sağlanacağı yarışmada katılımcıların kask takama zorunluluğu da olacak.Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

'Spor Dolu 3 Gün-Spor Dolu Dev Kutlama"

Yenişehir Belediyesi aynı zamanda Sports Internatıonalile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel'Spor Dolu 3 Gün-Spor Dolu Dev Kutlama" sloganıyla coşkulu ve renkli çeşitli etkinlikler de düzenleyecek.Etkinlikler 29 Ekim'de 16.00 ile 19.00 saatleri arasında sahil paten pistinde, 30 Ekim ve 31 Ekim'de 16.00 ile 19.00 saatleri arasında Marina AVM önündeki sahil etkinlik alanında yapılacak.

Etkinliklerde çeşitli alanlarda eğlenceli yarışmalar, DJ performansları ile vatandaşların katılabileceği sportif aktiviteleri yapılacak.