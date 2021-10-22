Yenişehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesinde denklik sağlandı - Son Dakika

Belediyenin 2022 yılı tahmini gelir bütçesi 281 milyon TL,tahmini gider bütçesi ise yine 281 milyon TL olarak belirlendi ve bütçede denklik sağlandı. Belediye meclis üyelerine destekleri için teşekkür ederek, bütçenin Yenişehir'e hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kaynaklarımızı halkımız ve kentimiz için en verimli şekilde kullanacağız." dedi.

Yenişehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının Üçüncü Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleşti. Mecliste 2022 yılının yılı performans programı,gelir-gider bütçesi ile vergi, harç ve ücret tarifesi görüşüldü.Tüm meclis üyelerinin desteğini alan Yenişehir Belediyesinin 2022 yılı mali bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılı tahmini mali gelir bütçesinde; vergi gelirleri 65 milyon 540 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 4 milyon 880 bin TL, alınan bağış ve yardımlarla özel gelirler 450 bin TL, sermeye gelirleri 35 milyon TL, ret ve iadeler 5 bin TL, diğer gelirler 175 milyon 135 bin TL olarak kabul edildi.

2022 yılı tahmini mali gider bütçesinde ise personel giderleri 69 milyon 156 bin TL, sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi giderleri 12 milyon 20 bin TL, mal ve hizmet alımı giderleri 132 milyon 163 bin bin TL, faiz giderleri 3 milyon TL, cari transferler 9 milyon 610 bin TL, sermaye giderleri 33 milyon 65 bin TL, sermaye transferleri 1 milyon 986 bin TL ve yedek ödenek 20 milyon TL olarak belirlendi.

2022 yılı mali bütçesi ve müdürlüklere ayrılan bütçe miktarları mecliste tek tek okunarak oylandı.

Başkan Özyiğit "2022 yılı bütçemizin Yenişehirimize hayırlı olmasını diliyorum"

Meclis toplantısında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, "2022 yılında denk bir bütçeyi öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl borçlanmak gibi bir düşüncemiz yok. İhtiyaç olursa gündeme getirilir. İnşallah borçlanmaya da hiçbir belediyemizin ihtiyacı olmaz. Kaynaklarımızı halkımız ve kentimiz için en verimli şekilde kullanacağız. 2022 yılı bütçemizin Yenişehirimize hayırlı olmasını diliyorum."