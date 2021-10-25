Yenişehir Belediyesinin düzenlediği kursta 1000 çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi tarafından 7-15 yaş arası çocuklar için hayata geçirilen, "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 1000 çocuk yüzme öğrendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara spor bilinci aşılamak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz yüzme kursu düzenleyen belediye, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan çocukların havlu, terlik, yüzme gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede çocukların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve kış mevsiminde de kapalı yüzme havuzlarında eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Projenin çocuklara spor bilincini aşılama ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini aktaran Beşikci, şunları kaydetti:

"Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kursumuz Seyrantepe yüzme havuzunda gerçekleşiyor. Burada eğitmenlerimiz çocuklarımızın suya karşı adaptasyonlarıyla yüzme eğitimine başlıyor. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme nefes egzersizleri, suda nasıl ayak çırpılır ve yüzme tahtalarıyla havuzda ayak çırpma, sağ-sol kol çırpma, serbest yüzme rotasyon, sırt üstü yüzme gibi tüm yüzme stillerini uygulamalı şekilde öğretmektedirler. Projemizi başlattığımız günden bu yana 1000 çocuğumuza bu eğitimler verildi. Çocuklarımızın ilgisi çok büyük bu projemize. Bizler de onların eğlenceli ve eğitici bulduğu bu projemizi kış aylarında da kapalı yüzme havuzlarında devam ettireceğiz."