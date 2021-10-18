Yer altı maden işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine 3,4 milyon liralık katkı - Son Dakika

??????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) geliştirilmesine yönelik hibe desteği kapsamında 4 ayda 3,4 milyon liralık ödeme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı 80 yer altı maden işletmesine dördüncü hibe desteği ödemesini yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nce ortaklaşa finanse edilen programda, proje faydalanıcısı yer altı maden iş yerlerine 920 bin lira hibe desteği 1 Ekim itibariyle ödendi. Bu ödeme ile yer altı maden iş yerlerinde İSG hizmeti alımlarını desteklemek amacıyla verilen hibe desteği 4 ayda toplam 3,4 milyon liraya ulaştı.

Program 2023'e kadar devam edecek

Yer altı maden işletmelerinin aldıkları İSG hizmetine karşılık verilen söz konusu destek için iş yerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesi şartı aranıyor. Destek alan iş yeri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.

Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da devam ediyor.

Bu amaçla saha ziyaretlerinin ardından teknik rehber ve doküman hazırlıkları ile havalandırma simülasyonlarının oluşturulması çalışmalarına başlandı. Maden sektörünün yaygın olduğu illerde bulunan faydalanıcıların katıldığı program 2023'e kadar devam edecek.