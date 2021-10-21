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Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı - Son Dakika

Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı

21.10.2021 14:22
Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen korona virüsü aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara Aydın'da ilk kez uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen korona virüsü aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara Aydın'da ilk kez uygulandı.

TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarının uygulanacağı 41 pilot ilden biri olan Aydın'da hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlara ilk aşı uygulamasına İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Onur Türkkan, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Ferdi Güneş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Covid-19 mücadelesinde önemli yere sahip olan aşılama çalışmalarında, yerli ve milli aşı TURKOVAC ile ilgili yapılan çalışmalara desteğin önemine dikkat çekerek, "Covid 19 ile mücadele de en etkili silah olan aşılanmaya karşı Aydınlı vatandaşlarımızın bugüne kadar göstermiş oldukları yüksek ilgiden dolayı öncelikle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün itibariyle TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında pilot olarak seçilen ilimizde aşılama çalışmaları başladı ve bu çalışmada yer almak bizleri son derece mutlu etmiştir. Aydınlı vatandaşlarımızın da yürütülen bu çalışmaya gönüllü olarak gerekli desteği vereceğini biliyoruz. İlk olarak, 2 doz Sinovac Aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı en kısa sürede 3. dozunu TURKOVAC aşısı yaptırmak üzere Aydın Devlet Hastanemize bekliyoruz. Aşı olmayan vatandaşlar toplum sağlığı açısından büyük tehlike arz etmekte. Toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için herkesin aşılarını yaptırması ve gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olanlara göre hastane yatışlarının, yoğun bakım yatışlarının yüksek derecede olması aşının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

TURKOVAC aşısının faz 3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacak.

(Murat Uçkaç-İHA)

Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli aşı 'TURKOVAC' Aydın'da ilk kez uygulandı - Son Dakika
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