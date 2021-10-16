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YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK - Son Dakika

YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK

16.10.2021 11:31

BURSA'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden karşılanacak.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden karşılanacak. 6 farklı meslek alanında eğitim veren okulda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesinde bu yıl eğitime başlanan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda okuyan 3'ü kız 22 öğrenci, yapımı devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil üretim fabrikasına kalifiye eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar ile pil teknolojisi elektrikli motorlar, şarj istasyonları teknolojisi alanlarında eğitim alıyor.

Otomotiv sektöründe kalifiye eleman problemine çözüm olması amacıyla 2010-2011 öğretim yılında Bursa'da eğitime başlayan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler işsiz kalmıyor. Bu okulun öğrencileri sektörde, 'iş garantili' eğitim ile iş hayatına bir sıfır önde başlıyor. Okul Müdürü Güray Köken, yerli otomobil üretiminin Bursa'da yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılmasına karar verilen okulda eğitimin gelişen teknolojiyle paralel olarak titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Köken, 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda eğitim gören öğrencilerin 12'nci sınıfta TOGG'un fabrikasında staj yapacağını da ifade etti. "11 yıl önce yaklaşık olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan okulumuz o günden bugüne gelişen teknolojiyi hep takip etmektedir. Günümüz teknolojisi içten yanmalı motorların elektrikli araçlar ve hibrit araçlar yönünde değişimini göstermektedir. Bu çerçevede ülkemizde de TOGG fabrikasının kurulmasına geçtiğimiz yıllarda karar verilmiş ve bu sebeplerle TOGG fabrikasının inşaatına Bursa'mızda başlanmıştır. Bakanlığımız da bunun üzerine elektrikli araçlar dalı kurulmasına, açılmasına karar vermiş olup ilk olarak bizim okulumuzda bu elektrikli araçlar dalının kurulması kararlaştırılmış ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçmiştir. Bu yıl da 22 öğrenci Elektrikli Araçlar dalımıza alınarak eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır. Bu öğrencilerimiz 10'uncu sınıf olarak şu anda eğitimlerine devam etmekte olup, bu yıl temel eğitimi gelecek yıl biraz daha detaylı mesleki eğitimlerini gördükten sonra 12'nci sınıfta TOGG'da staj yaparak eğitimlerini tamamlayıp kalifiye bir eleman olarak piyasaya çıkacaklardır" diye konuştu.

Okul Müdürü Güray Köken, okula talebin her geçen gün arttığına da dikkati çekerek, "TOGG'un Gemlik Bursa'da kurulmaya başlanması ardından okulumuzda Elektrikli Araçlar Dalı'nın kurulmasıyla okulumuza olan talep artmış olup, puanlarımız her geçen yıl artarak yükselme eğilimine girmiştir. Bu eğilimin de önümüzdeki yıllarda çok daha üst noktalara geleceğini düşünüyoruz" dedi.

'Elektrikli Araçlar Dalı' 10'uncu sınıf öğrencisi Arif Bato, yurt dışında da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek ülkesine daha faydalı olmak istediğini belirterek, "Elektrikli araçların, elektrikli araç sektörünün çok daha iyi yerlere varacağını düşündüğüm için bu bölümü seçtim. Çünkü dünyamızın yenilenebilir enerjileri tükenmek üzere. O yüzden elektriğe yönelmeliyiz. ve çok daha performansı güzel olan sistemler elektrikli araçlar. Hedefim ileride mühendis olup TOGG'da çalışmak. Ülkemi daha üst seviyelere getirmek istiyorum açıkçası. Bunun için kendimi yurt dışında geliştirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü belki onların teknolojisi bize göre daha iyi olabilir. O yüzden amacım ülkemi geliştirmek eninde sonunda" diye konuştu.

Haftalık 14 saat dersin 10 saatini atölyede geçiren 3 kız öğrenciden biri olan Ayşenur Engin'in hedefi de TOGG'da mühendis olmak. Engin, "10. sınıf öğrencisiyim. Elektrikli Araçlar Dalı'nda okuyorum. Bu dalı seçmemin sebebi geleceğin teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Bu okuldan mezun olduktan sonra üniversite okuyup TOGG fabrikasında mühendis olmak istiyorum" dedi.

OKULDA BİN 39 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Modern mimariyle inşa edilen ve üniversite kampüsünü aratmayan okulda, zeytin ve zeytinyağı üretimi de yapılıyor. Toplam bin 39 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 140'ı kız olmak üzere toplam 280 yatak kapasiteli yurt da bulunuyor.

YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK
YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERLİ OTOMOBİLİ BU LİSEDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER ÜRETECEK - Son Dakika


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