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Yerli video konferans uygulaması "BizBize" 1 milyon dakikayı geride bıraktı - Son Dakika

Yerli video konferans uygulaması "BizBize" 1 milyon dakikayı geride bıraktı

09.10.2021 13:46

Yaygın olarak kullanılan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesintiler ve güvenlik sorunları dijital dünyadaki yerli iletişim çözümlerini gündeme getirirken, bu yönde ortaya konulan çözümlere ilgi de artıyor.

Yaygın olarak kullanılan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarında yaşanan kesintiler ve güvenlik sorunları dijital dünyadaki yerli iletişim çözümlerini gündeme getirirken, bu yönde ortaya konulan çözümlere ilgi de artıyor.

ASELSAN iştiraklerinden BİTES, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması üzerine geliştirdiği video konferans uygulaması BizBize ile bu alanda yerli bir ürün ortaya koydu.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun, yerli video konferans uygulaması BizBize üzerinden yapılan görüşmede, AA muhabirine, Mayıs 2020'de tanıttıkları ürünün ciddi ilgi gördüğünü ve geride kalan sürede olgunlaşma yolunda önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Salgın sonrasında video konferans ürünleri pazar büyüklüğünün neredeyse 2 katına çıktığına dikkati çeken Coşkun, özellikle eğitim ve iletişimde verimi artıran, operasyon ve seyahat maliyetlerini azaltan video konferans ürünleriyle yapılan iş toplantılarının oranının 2022'de yüzde 40'a ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Video konferans ürünlerinin artık yeni normalle olmazsa olmaz haline geldiğini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli video konferans ve aynı zamanda webinar ürünümüz BizBize, 2027'ye kadar toplam 9,2 milyar dolara ulaşması beklenen bu pazarda yer almak için global düşünerek yatırımlarına devam ediyor. Diyebilirim ki şu an Türkiye'de en yaygın kullanılan yerli video konferans sistemi haline geldik. Amacımız Türkiye'de yerli ve milli bir sistemi daha fazla yaygınlaştırmak ve bununla beraber uluslararası pazarlarda da bu sistemi diğer ürünlerin pazar büyüklüğündeki yerlerini yavaş yavaş doldurmaya çalışmak. Bu kadar kısa sürede geliştirilmiş olmasına rağmen ürünün teknik altyapısı, fonksiyonları bakımından global muadilleriyle farkı yok. Hatta üstün özellikleri olduğunu söyleyebiliriz."

Birçok sektörde kullanılıyor

BizBize'de en önem verdikleri konunun güvenli iletişim olduğunu dile getiren Coşkun, kripto yazılım ve donanımla verilerin Türkiye'de kaldığını söyledi.

Coşkun, BizBize'yi bulut ortamında hizmet verecek şekilde yeni nesil altyapılarla ve dünyadaki standartlara uygun şekilde kurgulayıp geliştirdiklerini, isteyen kurumların da kendi bünyelerindeki sunucular üzerinden uygulamayı kullanabildiklerini ifade etti.

Ebru Coşkun, geride kalan dönemde kamu ve özel sektörde sağlık, savunma ve enerji gibi birçok alanda düzenlenen etkinliklerde yerli video konferans uygulaması BizBize'nin kullanıldığını bildirdi.

BizBize için 20'den fazla kişinin görev aldığı bir geliştirici ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Coşkun, geliştirme ve kurulum ortamının en iyi hale getirilmesi için arayışlara devam edildiğini, destek noktasında da kullanıcılara "bir tık" uzakta olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Coşkun, BizBize'nin geniş katılımlı toplantılar ya da webinar için kullanılabilen bir eklentiye de sahip olduğunu, bu sayede binlerce kişinin aynı anda etkinliğe katılabildiğini söyledi.

Ebru Coşkun, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kurumların BizBize webinar modülünü kullandıklarını dile getirdi.

Uygulamanın, artırılmış gerçeklikle desteklenmiş uzaktan bakım destek modülü oluşturularak savunma ve sağlık sektörlerinde kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Coşkun, eğitim yönetim platformu, güvenli dosya paylaşım gibi modüllerin de uygulamada yer aldığını kaydetti.

BizBize'nin kullanıcı verilerine ilişkin bilgi veren Coşkun, bugüne kadar yurt içi ve dışındaki birçok etkinlikte 50 binden fazla kullanıcının uygulamayı kullandığını, 130 binden fazla görüşme gerçekleştirildiğini, 1,2 milyon dakikadan fazla görüşme süresine ulaşıldığını belirtti.

"Yerli ürün kimseyi çözümsüz bırakmaz"

Ebru Coşkun, BizBize'nin bir mesajlaşma ya da sosyal medya platformu olmasa da görüntülü görüşme, mesajlaşma, dosya paylaşımı gibi Whatsapp'ta yapılan birçok şeyin yapılmasına imkan tanıdığını söyledi.

Coşkun, "Mutlaka yüzde 100 yerini almaz. Çünkü her platformun hizmet ettiği alan farklı ama kimseyi çözümsüz bırakmayacak bir iletişim ortamı sunar. WhatsApp, Facebook, Instagram'da başımıza gelen, yerli ve milli olmayan diğer video konferans sistemlerinde de başımıza gelebilir. Yabancı menşeili kullanılan sistemler kilitlendiğinde yerli bir sistemi kullanabilme özgürlüğü bence hepimizi çok güzel bir noktaya götürüyor." dedi.

Bilgisayar ve mobilde kullanım ve 2022'de yurt dışı hedefi

BizBize'nin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için hazır olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak kullanmak isteyen kişiler 'bizbize.live' web sitesi üzerinden birebir görüşmeyi sınırsız şekilde yapabilir veya online ödeme ile istediği kadar lisansı satın alıp hiçbir program indirmesine gerek olmadan tarayıcı üzerinden çalıştırıp kullanmaya başlayabilir. bizbize.live üzerinde bir hesabınız varsa 'görüşme başlat' deyip tanımlanan hesapla birlikte kullanabilirsiniz. Bununla beraber mobilde de varız. Hem App Store'da hem de Google Play'de BizBize uygulamasını indirip hesap tanımlanmışsa kullanmaya başlayabilirsiniz."

Uygulamanın Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından yurt dışı pazarı zorlayacaklarını bildiren Coşkun, "Ürünümüze güveniyoruz. Gerekli pazarlama çalışmaları ve yatırımların yapılmasıyla birlikte 2022, BizBize özelinde biraz daha globale baktığımız bir yıl olacak." dedi.

Yerli video konferans uygulaması BizBize 1 milyon dakikayı geride bıraktı
Yerli video konferans uygulaması BizBize 1 milyon dakikayı geride bıraktı
Yerli video konferans uygulaması BizBize 1 milyon dakikayı geride bıraktı
Yerli video konferans uygulaması BizBize 1 milyon dakikayı geride bıraktı

Instagram, Facebook, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli video konferans uygulaması 'BizBize' 1 milyon dakikayı geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli video konferans uygulaması "BizBize" 1 milyon dakikayı geride bıraktı - Son Dakika
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