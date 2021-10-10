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'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika

'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı

10.10.2021 15:03

'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen etkinlikle 'yeryüzü cenneti' olarak bilinen Nemrut Dağı ve Krater Gölü çevresinde tonlarca çöp toplandı.

'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen etkinlikle 'yeryüzü cenneti' olarak bilinen Nemrut Dağı ve Krater Gölü çevresinde tonlarca çöp toplandı.

Dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin de en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü'nde Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve personelleriyle Van Gölü Aktivistleri gönüllüleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Gün boyu devam eden temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 3 ton çöp toplanarak, kamyonla çöp depolama alanına götürüldü. Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nün UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Kaymaz, "Bugün belediyemiz personelleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerimiz ile birlikte yeryüzü cennetimiz Nemrut Krater Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Nemrut Dağı ve Krater Gölü hepimizin değeridir. Bu değere sahip çıkmak zorundayız. Burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, çöplerinizi yanınızda götürün. Temizlik kampanyamıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere temiz bir gelecek sağlamak olduğunu dile getiren Vangölü Aktivistleri Genel Sekreteri Maşallah Özel de, "Bugün burada 'yeryüzü cenneti' olarak bilinen Nemrut Kalderasında dünya mirası olan bir yerde temizlik etkinliği için toplandık. Vangölü Aktivistleri ve gönüllü arkadaşlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile beraber bir temizlik çalışması yaptık. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere temiz bir gelecek sağlamaktır. Bilindiği üzere 2022'de UNESCO'ya müracaatı yapılacak. Allah nasip ederse 2023'te UNESCO'da olacak. Onunla ilgili üst düzey çalışmalar da devam ediyor. Biz de STK'lar olarak bu farkındalığı oluşturup gelen insanlara ve turistlere yemyeşil, masmavi ve tertemiz bir Nemrut bırakmak istiyoruz. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 60-70 kişilik bir grupla beraber bugün burada temizlik yaptık. İnşallah bir daha bu tür kirlilikler olmaz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Erciş'ten geldiğini ve boş zamanlarında bu tür faaliyetlere katıldığını söyleyen Öğretmen İsrafil Akan ise "Bugün Nemrut Krater Gölü'ne geldik. 200 kilometrelik bir yol kat ederek Nemrut Krater Gölü'nü temizlemeye geldik. Erciş'te öğretmenlik yapıyorum. Boş zamanlarımızda böyle farkındalık etkinliklerine katkı sağlıyoruz. Erciş ekibiyle birlikte bayağı çöp topladık. Bugün bize öncülük eden Vangölü Aktivistlerine, Tatvan Belediyesine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnsanlardan tek bir beklentimiz Var, lütfen geldiğiniz yerleri kirletmeyin. Çöpünüzü getirdiğiniz gibi götürün ve çöp kutularına atın. Burası gerçekten kirlenmeyi hak eden bir yer değil, asla bunu kabul edemiyoruz. Yeryüzü cenneti olarak bilinen Nemrut Krater Gölü temiz kalsın istiyoruz. Bütün katılan herkese ve tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı
'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı
'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı
'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı

Tatvan Belediyesi, Nemrut Dağı, Tatvan, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Yeryüzü Cenneti' olarak bilinen Nemrut Krater Gölü'nde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika
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