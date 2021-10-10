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Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

10.10.2021 13:13

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Kars'ta stant açarak "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Kars'ta stant açarak "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden oluşan topluluk üyeleri, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde açtıkları stantta meme kanseri bilgilendirmesi, vücut kitle indeski ölçümü, obezite ve akıllı ilaç kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verdi, anket yaptı.

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Rukiye Akman, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle vatandaştan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Akman, standa gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları gerekenleri anlatıp broşür dağıttıklarını ifade ederek, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda halkı bilgilendiriyoruz, boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Obezite risk oranını söylüyor, bu konu hakkında bilgi veriyoruz. Akıllı ilaç kullanımıyla alakalı anketimiz var vatandaşlara sorular soruyoruz ve bu ilaçlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bunlar yaparken aynı zamanda maske ve mesafeye dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Kendi gelişimleri açısından da güzel bir etkinlik yaptıklarını anlatan Akman, "Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve risklere dikkat çekiyoruz, meme kanserinin kontrolünün nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Buraya gelenler verdiğimiz bilgilerden memnun. Kars'ta bulunduğumuz süre boyunca bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Hekim adayları olarak motive edici davranışları için Kars halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi
Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Meme Kanseri, Obezite, İlaç, Kars, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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