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Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı

19.10.2021 17:23
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 3 yıl önce kurduğu sağlık merkezinde 38 bin hastayı muayene etti.

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 3 yıl önce kurduğu sağlık merkezinde 38 bin hastayı muayene etti.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, 2011'deki kuraklığın ardından sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığı ülkede çalışmaların 10. yılına girdiği kaydedildi.

Yeryüzü Doktorlarının anne-çocuk sağlığından beslenmeye, sağlık eğitimlerinden kapasite geliştirmeye kadar farklı alanlarda onlarca proje ve operasyon gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, başkent Mogadişu'da açılan sağlık merkeziyle ülkedeki kısıtlı sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına gayret gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, "3 yıl önce kurulan sağlık merkezimiz bünyesinde Eylül 2021'e kadar 29 bin 395 birinci basamak muayene hizmeti, 8 bin 604 jinekoloji muayene hizmeti, 203 doğum hizmeti, 35 bin 274 kişiye ilaç desteği, 22 bin 207 kişiye laboratuvar hizmeti ve bin 651 kişiye ultrason hizmeti sağladık." bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuyla (UNICEF) birlikte beslenme ve aşı hizmetlerine de başlanacağını duyuran Yeryüzü Doktorları, ülkedeki acil yardıma muhtaç kişilerin çoğunluğunun çocuk olduğunu hatırlattı.

Güvenlik sorunları ve iç çatışmalar nedeniyle 2,9 milyon kişinin yerinden olduğu ülkede, evini terk edenlerin birçoğu başkent Mogadişu gibi şehirlerdeki derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı - Son Dakika


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