Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi'ne katılanlar, ülkelerinin "yeşil ekonomi planlarını" anlattı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen, çevresel riskleri azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi'ne katılan yetkililer, konuşmalarında "yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi" vurgusu yaptı.

Zirve'de konuşan Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın karbon ayak izi bırakmayan ilk turnuva olacağını belirterek, Katar'da müsabakalar başlamadan önce 1 milyon, 2030 yılına kadar da 10 milyon ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad da Zirve'deki konuşmasında, haziran ayında sona erecek mali yıl bütçesinde, 12 sektörde 691 "yeşil" projenin yer aldığını ve bunlar için 447 milyar cüneyhlik (yaklaşık 28,47 milyar dolar) yatırım yapıldığını belirtti.

Fuad, yeşil projelerin, 2024 yılına kadarki devlet projelerinin yüzde 30'una ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Irak Başbakan Yardımcısı Ali Allavi de ülkesinin, mevcut enerji açığını kapatmak için 2023 yılına kadar 7,5 gigawatt, önümüzdeki 10 yıl içinde de 12 gigawatt güneş enerjisi üretmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan ise konuşmasında, bağışçı ülkelere, yeşil ekonomi alanında ilerleme sağlamaları için gelişmekte olan ülkelere fon akışını artırma çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 2030 yılına kadar ülkede kullanılan enerjinin yüzde 60'ının temiz enerji olacağını, ulaşım vasıtalarının yüzde 30'unun da elektrikli hale geleceğini vurguladı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, ülkesinin, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 45 oranında azaltmayı ve yeni tarım stratejisinin bir parçası olarak yıllık 500 bin ağaç dikmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" birçok ülkeden temsilcinin katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenmişti.