Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkan Vekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 01 Eylül 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifelerinin görüşülmesine yönelik teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi 2022 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programını görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediyesi ile Adıyaman Sincik Belediyesinin, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, eğitim, kültür, şehir planlaması, sosyo-ekonomik ve kültürel projelerle ilgili fikir alış verişinde bulunmak veçeşitli alanlarda işbirliği yapmak amacıyla 'Kardeş Şehir' olmasına yönelik Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi onaylanırken, iki yıl önce Cami ve Kuran Kursu yapılması için Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve yapımı tamamlanan Cebrail Kurel Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun bulunduğu Yakınca Mahallesi 406 ada 2 parsel nolu taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı adına Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine yönelik teklifte kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Norm Kadro İptal ve İhdası ile Yeşilyurt Belediyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasına yönelik teklifi ise görüşüldükten sonra kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemde ki diğer komisyon raporları ve teklifleri görüşmek üzere 08 Ekim 2021 Cuma Günü saat 14:00'da Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelip, 2.Oturum Toplantısını gerçekleştirecek.