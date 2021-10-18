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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı

18.10.2021 16:00
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantıları 3. Birleşiminde, Yeşilyurt Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi ve Ücret Tarifelerini karara bağladı.

ToplantıdaYeşilyurt Belediyesi 2022 Yılı tahmini bütçesi 346 Milyon 500 Bin TL. olarak kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak Ekim Ayının 2.Oturum Toplantısı karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar gündem maddelerinin görüşmesinde geçmeden önce kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan edişinin 30.Yıldönümünü tebrik ederek kutladı.

Açılış ve yoklamanın ardından Ekim Ayının ilk toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Yeşilyurt Belediyesi 2022 Yılı Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlandı. Bütçe Tasarısının okunmasından sonra yapılan oylamanın ardından 2022 Yılı Yeşilyurt Belediyesi tahmini bütçesi 346 Milyon 500 Bin TL. olarak kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin hayırlı olmasını temenni ederken, " 2020 yılı sonunda %98 gelir bütçesi %90'da gider bütçesiyle o yıl içerisinde ciddi bir performans sergiledik.2021 yılında da 236 Milyon 252 Bin TL. olarak ön gördüğümüz bütçe, gelirlerimizin artması, ekonomik anlamda bölgemizin tercih edilmesi ve büyümesiyle birlikte sekizinci ayda bütçe artırımı yapmıştık. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Yatırımları, Kültür ve Sosyal, Sportif hizmetler ve yatırımlarla güzel bir atılım yakaladık. 2022 yılıyla ilgili de bu yıl 278 milyon 852 Bin TL. öngörülen bütçe olunca önümüzdeki yıl da bütçeyi artırmakla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün ve Komisyonumuzun görüşleri oluşmuş, bizce de mantıklı, keşke daha yüksek olsaydı da daha da artırabilseydik. Her yıl bütçeyi artırarak Yeşilyurt'umuza hizmet etmek noktasında daha fazla alan açıyoruz, daha fazla hizmet üretiyoruz. Yeni yıl bütçesi ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

2022 yılı bütçe kararnamesinin onaylanmasından sonra yeni yılın ücret ve tarifeleri de karara bağlandı. Ekim Ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı

Mehmet Çınar, Türk Lirası, Yeşilyurt, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı Çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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