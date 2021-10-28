Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Milli Takım Sporcusu Dünya Şampiyonasında Çeyrek Final Heyecanı Yaşattı - Son Dakika

Milli Sporcu Türkiye'yi, Malatya'yı ve Yeşilyurt'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine iki yıl önce Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kick-Boks takımında görev yapmaya başlayan Kick-Boks Milli Takım Sporcusu Yakup Yiğit, 15 ile 25 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Dünya Kick-Boks Şampiyonasında Milli Takım forması altında başarılı maçlar çıkarttı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Dünya Şampiyonasında Ay-Yıldızlı formayı başarıyla terleten Yakup Yiğit, dünyanın dört bir tarafından gelen güçlü rakipleriyle başa baş mücadele etmesinin ardından çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, ortaya koyduğu mücadeleyle müsabakayı izlemeye gelen Türk vatandaşlarının büyük beğenisini topladı.

Dünya Şampiyonasında Milli Takım formasını giymenin gururunu yaşadığını söyleyen Kick-Boks Milli Takım Sporcusu Yakup Yiğit, " Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın daveti üzerine geldiğim Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde iki yıl süren yoğun çalışmaların ardından yeniden Kick-Boks Milli Takım forması altında mücadele etmenin onurunu yaşadım. Ay-yıldızlı forma altında İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında Türkiye'mizi, Malatya'yı, Yeşilyurt'u ve Yeşilyurt Belediyespor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Buradaki önemli organizasyona katılma sürecimde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a İtalya'dan teşekkürlerimi gönderiyorum. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki 18 ayrı branşta mücadele eden tüm gençlerimize İtalya'dan şu mesajı gönderiyorum; çalışın, çalışın, çalışın. Çok çalışır ve mücadele ederseniz bu tür büyük organizasyonlarda aynı gururu yaşayabilirsiniz. Sizlerin de gelecekte farklı branşlarda Milli Takım forması giyeceğinize yürekten inanıyorum, yeter ki çok çalışın." şeklinde konuştu.