Kick-Boks Milli Takım Sporcusu Yakup Yiğit, ay-yıldızlı formayı giyecek - Son Dakika

15-25 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarını Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde sürdüren Kick-Boks Milli Takım Sporcusu Yakup Yiğit, Dünya Şampiyonası öncesinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek, spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyona gönderdiği ilk Milli Takım sporcusu olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Yakup Yiğit, " İki yıl önce Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın daveti üzerine geldiğim Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kick-Boks takımında genç sporcuların yetişmesine katkı sunmaya çalıştım. Bir yandan antrenmanlar yaparken diğer taraftan ülke çapında düzenlenen turnuvalarda kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek, verilen desteklerle başarılı sonuçların altına imza attık. Sayın Başkanımıza buraya geldiğim ilk günlerde "Dünya Şampiyonasına gideceğim" diye verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen yıl Avrupa Şampiyonasını hak etmiştim ancak pandemi nedeniyle katılamadım. 15 Ekim'de İtalya'da başlayacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında inşallah Milli Takım forması giymenin gururunu bir kez daha yaşayacağım. Yeşilyurt Belediyespor'dan Dünya Şampiyonasına giden ilk sporcusu olmanın da gururunu yaşıyorum. Spora ve sporcuya büyük destekler veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar döneminde bu hedefe ulaşmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü biz sporcular olarak sizleri gerçekten çok seviyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Dünya Kick-Boks Şampiyonasında Milli Takım forması giyecek olan Yakup Yiğit başta olmak üzere tüm Milli Takım sporcularına başarılar diledi.

'Dünya Şampiyonasına gideceğim' sözünü yerine getiren Yakup Yiğit'i tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İki yıl önce davetimizi geri çevirmeyerek Yeşilyurt Belediyespor bünyesinde ki Kick-Boks takımında hem genç sporcuların yetişmesine katkı sunan hem de ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen turnuvalarda 11 kez Türkiye Şampiyonu olan, iki kez de Avrupa Kupalarına katılan Milli Takım sporcumuz Yakup Yiğit'e ziyaretinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Yakup kardeşimiz iki yıl önce hedefim Dünya Şampiyonasında Milli Takım forması giymektir diyerek bana söz vermişti. Yoğun çalışmaları ve katıldığı turnuvalardaki başarılarından sonra Türkiye Kick-Boks Milli Takımına seçilip, sözünü yerine getiren Yakup kardeşimizi İtalya'ya uğurlayacağız. Yakup Yiğit kardeşimizin İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Dünya Kick-Boks Şampiyonasında ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya ile ülkemize dönüş yapacağına yürekten inanıyorum. Bizim amacımız kentimiz ve ilçemizden daha fazla Milli Takım sporcusu çıkarmaktır. İki yıldır spor alanında ciddi uğraşlar veriyoruz gerek ilçemizin dört bir tarafına kurduğumuz yeni spor tesislerimizle hem de yıl boyu devam eden sportif kurslarımızla genç yeteneklerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yakup Yiğit gibi başarılı sporcularımızın sayısını artırmak içinde imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah yaptığımız yatırımlar, projelerimiz ve kurslarımız sayesinde gelecekte Milli Takıma gönderdiğimiz sporcu sayımızı artıracağız. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında şu anda 4 bini lisanslı olmak üzere toplamda 17 bine yakın sporcuya 15 ayrı branşta eğitim veriyoruz. Önümüzdeki süreçte branş ve lisanslı sporcu sayımızı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Gençlerimize en güzel şekilde rehberlik ederek onların aile ve meslek hayatlarından başarılı olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha;İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick-Boks Şampiyonasına gidecek olan Milli Takımımızın teknik ekibi ile tüm sporcularına Yeşilyurt'tan başarı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.