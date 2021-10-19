Üye Girişi
Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2021 16:32
Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Yığılca Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Muhtarlar Derneği Yığılca Şubesi Başkanı Fahrettin Çay, muhtarların demokrasinin kaynağı olarak tarif edildiğini belirterek, "Demokrasi bir nehirse, o nehri besleyen kaynaklar muhtarlardır. Çalışmanın, gayret etmenin, hizmet etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak dedik. Bu duygu içerisinde çalışacağız." dedi.

Muhtarların bu yönde çalıştıklarını bildiklerini ifade eden Çay, desteklerini esirgemeyen Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş ve siyasilere teşekkür etti.

Törene, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynaşlı'daki etkinlikte ise Kaynaşlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Turna ve ilçede görevli muhtarlar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhtarlar, tören sonunda birlikte yemek yiyerek toplantı yaptı.

Muhtarlar Günü, Hisarcık, Kaynaşlı, Yığılca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu 16:22 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil 16:09 Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybetti 15:53 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybetti Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım 15:48 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler 14:35 İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Son Dakika Haberleri
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
15:25 Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı
15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü         
16:29
Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira         
16:17
Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı         
16:05
Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı         
15:58
Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?         
15:49
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dota 2 The International şampiyonu Team Spirit'in galibiyetini kutladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dota 2 The International şampiyonu Team Spirit'in galibiyetini kutladı         
14:36
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 16:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement