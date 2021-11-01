"Yiğit İnebolu Okuyor" Projesi başladı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ilk kez geçen yıl uygulanan "Yiğit İnebolu Okuyor" Projesi bu yıl da hayata geçirildi.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye öğrenciler ve aileler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan öğrenciler Atatürk Anıtı önünde öğretmenleriyle birlikte kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin geçen yıl başlatıldığı belirtilerek bu yıl daha da genişletilip tekrar uygulamaya konulduğu belirtildi.

Proje etkinliklerine başlandığı bildirilen açıklamada, "Proje kapsamında her gün okullarımızda 1 ders saati birlikte okuma, her akşam 20.30'da ailelerle okuma, okur yazar buluşmaları, okuduğu kitapla ilgili münazara yarışmaları, okumalarda dereceye giren ilçe birincilerine hediye takdimi gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Amacımız İnebolu'da çocuklara doğumdan itibaren kitap okumanın önemini anlatmaktır." ifadelerine yer verildi.