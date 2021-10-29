Yıkıcı İzmir depreminin yaralı sarıldı, yeni binalar yükseldi - Son Dakika

İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde belirlenen 7 proje alanında yıkılan veya hasar gören binaların yerine yapılan yeni binaların büyük kısmı gelecek ay sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "1701 bağımsız bölümün yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu ay içinde çoğunluğu bitecek. Kasım ayı itibarıyla teslimata başlayacağız" dedi.

Ege Denizi açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de, saat 14.51'de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.54 kilometre derinliğinde olan depremin merkez üssüne yakın Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu. İzmir' tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, 1'i boğulma olmak üzere 117 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Ayrıca İzmir depreminde 960 kişi yaralı kurtuldu.

BUGÜNE KADAR AĞIR HASARLI 392 BİNA YIKILDIDepremden en çok Bayraklı ve Bornova ilçeleri etkilendi. Depremde 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapıda çeşitli derecelerde hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı bina sayısının 629, orta hasarlı bina sayısının 605, az hasarlı bina sayısının ise 7 bin 764 olduğu açıklandı. Bugüne kadar, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı sonucu 392 bina yıkıldı. Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde ise yıkılan ve yıkılması gereken binaların yenisinin yapılması için 7 proje alanı belirlendi. Proje alanları ve oluşturulan konut rezerv alanında bazı ev ve iş yerlerinin inşaatında son aşamaya gelindi. Yıkılan Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.KASIM AYINDA TESLİM EDİLECEKÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, depremden sonra proje alanlarının belirlendiğini, bazı binaların inşasında son aşamaya gelindiğini belirtip, "Bayraklı ilçesinde belirlediğimiz proje alanında şu an 1701 bağımsız bölümün yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu ay içinde çoğunluğu bitecek. Kasım ayı itibarıyla teslimata başlayacağız. Bayraklı merkezdeki proje alanları dışında şehir hastanesinin yanındaki 3 bin 375 hektarlık rezerv alanda 3 bin 649 konutun yapımıyla ilgili 8 etap halinde çalışmalarımıza başladık. İnşaat çalışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah onları da yılsonu itibariyle etaplar halinde depremzede vatandaşlara teslim edeceğiz" dedi.

Bayraklı ilçesinde ve Şehir Hastanesi'nin bulunduğu alanda yapılan konutların 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde inşa edildiğini belirten Albayrak, "Evlerin her bir metrekaresi kullanabilir ve hiçbir ölü alan bırakılmayacak şekilde tasarlandı" ifadelerini kullandı.