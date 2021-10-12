Son dakika haberleri: Yıkılan bina elektrik tellerine çarptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Yıkılan bina elektrik tellerine çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Patlayan tellerin oluşturduğu panik anı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir binanın elektrik tellerine çarpması ve tellerin patlaması paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekipler bir binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Çalışmaların kapsamında kepçe yardımıyla yıkımı gerçekleştirilen bina, bir anda elektrik tellerinin üzerine devrildi. Bunun üzerine elektrik tellerinde şiddetli bir şekilde patlamalar meydana geldi. Yıkım çalışmalarını izlerken, tellerin patladığını gören vatandaşlar, panikle kaçışmaya başladı. Yıkımın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve tellerin patlaması ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.