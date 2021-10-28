Yıkılma riski bulunan Eruh Hükümet Konağı boşaltılıyor - Son Dakika

Siirt'teki Eruh Hükümet Konağı binası yıkılma riskinden dolayı boşaltılıyor.

1973 yılında yapılan ve hazırlanan rapora göre depremde yıkılma riski taşıdığı tespit edilen Eruh Hükümet Konağının tahliyesinde başlandı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, gazetecilere, ilçede yaklaşık 50 yıl önce yapılan, 100 personelin çalıştığı binanın, 2019 keşif raporuna göre depremde yıkılma riski bulunması nedeniyle boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Kaymakamlık ve bazı birimlerin Eruhlu vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için belediyeye ait kültür sanat evi binasında hizmete devam edeceğini ifade eden Özdemir, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Özdemir'in kurum amirleriyle bina önünde çektirdiği hatıra fotoğrafın ardından bazı birimlerin boşaltılmasına başlandı.