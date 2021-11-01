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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle istişarede bulundu - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle istişarede bulundu

01.11.2021 14:17
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle istişarede bulundu

Yıldırım'da temel önceliğin ortak akıl olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her haftanın ilk günü öğrencileri okullarında ziyaret ederek, gençlerle istişarelerde bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, her haftanın ilk gününü öğrencilere ayırıyor. İlçedeki okulları ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, onların beklenti, öneri ve taleplerini dinliyor. Bu kapsamda Yıldırım'ın güzide eğitim kurumlarından Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, çocuklar ve gençlerden yaşlılara, kadınlardan dezavantajlılara ve esnafa kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet projeksiyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Cuma günleri yaşlılarımız ve esnafımızla bir araya gelerek onların tecrübelerinden istifade ediyor, hayır dualarını alıyoruz. Pazartesi günleri ise gençlerimizle bir araya gelerek, onların bakış açısından Yıldırım'ı görmeye çalışıyoruz. Yıldırım'ın şehremini olarak ilçenin tamamının mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz" dedi.

GELECEĞİN EMANETİ

Özellikle okul ziyaretlerini ve gençlerle buluşmayı çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Çünkü biz Yıldırım'ı büyüklerimizin mirası olmaktan ziyade, gençlerimizin emaneti olarak değerlendiriyoruz. Dolayısı ile geleceğin şehrini inşa ederken, geleceğin gerçek sahipleri olan çocuklarımız ve gençlerimizin fikir, beklenti ve taleplerinden istifade etmek zorundayız. Bir taraftan bunu gerçekleştirmek diğer taraftan da şehrimize ve bu güne gençlerimizin gözünden bakmak adına sık sık onlarla bir araya geliyoruz. Gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için ilçemizi, kütüphaneler, spor tesisleri kurs merkezleri ile donatıyoruz. Yine çocuklarımızın eğitimi ve gelişimine katkı sağlamak için de kurslar,sanat atölyeleri, söyleşiler, paneller, online eğitimler düzenleyerek, gençlerimizin fikri ve vicdanı hür, milli manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle istişarede bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerle istişarede bulundu - Son Dakika


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