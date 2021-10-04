Yıldırım Belediyesi 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu açtı - Son Dakika

Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan sezon açılış programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konferansı ve İlahi Sanatçısı Doç. Dr. Fatih Koca'nın ezgileriyle gerçekleştirildi. Ayrıca Gazeteci Yazar Nihat Nasır, Dr. İbrahim İmran Öztahtalı ve Mustafa Baki Efe kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluşurken, Yıldırım Meslek Edindirme Kursları'ndaki kursiyerler açılan stantlarda hünerlerini sergiledi. Programa, Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil ÖZER, yazarlar, fikir adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK

2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu programına katılan herkesi selamlayarak konuşmalarına başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, bir taraftan şehrimizi kalkındıracak projelere imza atarken öte yandan vatandaşlarımız için daha nitelikli hizmetler üretecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tüm projelerimizi gerçekleştirirken, şehrin ana unsurunun beton binalar değil, insan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz projeler bizi, kentsel dönüşüm projelerinden çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bu kapsamda hizmete açmış olduğumuz 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'mizde ayda 10 bini aşkın kişiye hizmet veriyoruz. Bu talep yeni kütüphaneleri ilçemize kazandırmamız gerekliliğini hissettirdi. Yıldırım'a iki yeni kütüphane daha kazandırıyoruz. Sadece 'Yaz Spor Okulları'mızda 15 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Şimdi spor merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, aynı zamanda çok daha etkin hale getiriyoruz. Kurduğumuz 15 Kadın Girişimcilik Merkezi ve 7 Kadın Kooperatifi ile beraber, kadınlarımızın sosyo kültürel ve ekonomik yaşamda çok daha aktif bir şekilde rol almalarına katkı sağlıyoruz. 2020 yılında oluşturduğumuz 'Yıldırım İstihdam Merkezi'miz ile hem gençlerimize altın bilezik değerinde meslekler kazandırıyoruz hem de onları iş sahibi yapıyoruz. 2020'den buna 8 bin gencimizi iş öğreterek meslek sahibi yaptık. Yıldırım için, Yıldırım insanı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"MERHAMET MEDENİYETİMİZİ İHYA EDECEK GÖNÜLLER İNŞA ETMEK İÇİN YAPIYORUZ"

Tüm bu proje ve hizmetlerimi gerçekleştirirken ilçeye adını veren Yıldırım Bayezid Han'ın cesaretini, Çelebi Mehmed Han'ın ferasetini ve gönüllere taht kurmuş bir lider olan Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini kendilerine rehber edindiklerini söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimize yeni evler kazandırıyorsak aslında amacımız, onlara bir huzur ortamı kazandırmaktır. Yeni yollar açıyorsak gayemiz, gönüllere ulaşıp onları tamir etmektir. İlçemize 1.5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyorsak ümidimiz, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm, gönüllerinde neşe oluşturmaktır. Tıpkı Sezai Karakoç üstadımızın "Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikârsın bellisin" mısralarında olduğu gibi gün aşikar olan merhamet medeniyetimizi ihya edecek gönüller inşa etmek için çalışıyoruz" sözlerini aktardı.

KÜLTÜR VE SANAT SEZONU "GELİN TANIŞ OLALIM" SLOGANIYLA AÇILDI

2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte Yıldırım Belediyesi olarak Kültür ve Sanat Sezonu'nu "Gelin Tanış Olalım" sloganıyla açtıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ediyoruz. Bu bağlamda gönül coğrafyamızı tanımaya, değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmaya çalışıyoruz. Beyt-i Makdis Akademisi ile birlikte Kudüs ve Filistin'i tanıdık. Şimdi Balkanlar Okumaları ile beraber coğrafyamızın yetiştirdiği değerlerle tanışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan yaptığımız eğitim çalışmaları ve etkinliklerde de kadim geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şunu da ifade etmek isterim ki, bugün olduğu gibi değerlerimizi sizinle buluşturmak bizim için bir misyon meselesidir. Pandemi sürecinde bu eğitimlerimizi sizlerle sanal ortamlarda buluşarak sürdürmüştük. Bundan sonraki süreçte inşallah bütün merkezlerimizdeki hizmetlerimizle, kültür sanat dünyamızda yeni ufuklar açacak çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle 2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konferansı ve Doç. Dr. Fatih Koca'nın ezgileriyle sona eren programın ardından, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (YIL-MEK) stantlarını gezerken, vatandaşlar da Gazeteci Yazar Nihat Nasır'ın "Firuze Hikayeler", Dr. İbrahim İmran Öztahtalı'nın hazırlamış olduğu "Ömrünün Sonbaharında Bir Yaban Gülü Bursalı Murad Emri Efendi ve Divanı" ve editörlüğünü Mustafa Baki Efe'nin yapmış olduğu "Şöyle Garip Bencileyin Cahit Çolak" kitaplarını yazarlarına imzalattı.