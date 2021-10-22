Yıldırım Belediyesi çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamak amacıyla farklı konularda eğitim veriyor - Son Dakika

Seminerde çevre temizliği, küresel ısınma, geri dönüşüm, tüketilebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda öğrencilere bilgi verildi. Sosyal mesafe kuralları içerisinde gerçekleşen seminere 200'e yakın öğrenci katıldı.

ÇOCUKLARA ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevrenin, canlılar için büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bireylerin çevre değerleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yarınların, bugünün çocuklarına emanet edileceğini belirten Başkan Yılmaz, "Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar küresel boyutta etkilerini gösteriyor. Bu nedenle daha sağlam bir doğa-insan ilişkisi için farklı çalışmalara imza atıyoruz. İşe ilk olarak çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmakla başlıyoruz. Okullarda verdiğimiz seminerlerde bu çalışmanın bir parçası. Çevresini seven ve koruyan bireyler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.