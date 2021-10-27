Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu, sanat eğitimi veriyor - Son Dakika

600 öğrencinin yararlanacağı eğitim boyunca, bağlama, piyano, gitar, keman, ritim ve bateri gibi kurslarda başarılı olan öğrenciler, 'Altın sınıfa' geçerek 'Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı'na yönlendirilecek.

"AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,kadınlardan gençlere,engellilerden yaşlılara toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler ürettiklerini ifade ederek, " Engelsiz Yaşam Okulumuzla dezavantajlı kardeşlerimize birçok alanda imkânlar oluşturarak onların toplumla entegrasyonuna katkı sağlıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Eğitimlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimizin bir taraftan donanımlı, milli manevi değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da onların bu gelişim süreçlerini kültürel sanatsal aktivitelerle desteklemeleri için projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.