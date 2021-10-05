Üye Girişi
Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiriyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiriyor

05.10.2021 14:46
Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiriyor, System.String[]

Yıldırım'a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunların yanı sıra ilçedeki amatör spor kulüplerini de destekliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Amatör Spor Haftası' dolayısıyla, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen amatör spor kulüplerine destek programına katıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren 45 spor kulübüne malzeme desteği verilen programa, Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, AK Parti Yıldırım İlçe başkanı Ali Erbay, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Yıldırım Kulüpler Birliği Başkanı Çetin Yıldız ve spor kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, Yıldırım'da sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerimiz; sporun tabana yayılması, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor kültürünün oluşması açısından çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Bizler de, amatör spor kulüplerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Tesis noktasında, ulaşım hizmeti noktasında, malzeme desteği noktasında, turnuva ve organizasyon düzenlenmesi noktasında kulüplerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda bugün 45 spor kulübümüze, eşofman takımları, futbol topları ve çantalardan oluşan malzeme desteği sağlayacağız. Sporcularımızın, dağıtımını gerçekleştireceğimiz malzemeleri güle güle kullanmasını diliyorum. İnşallah spora, sporcuya ve kulüplerimize desteklerimiz bundan sonra da artarak sürecek" dedi.

'YILDIRIM'DA HERKESİ SPORLA BULUŞTURACAĞIZ'

Yıldırım'da herkesi sporla buluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa'nın en büyüğü olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ilçemize kazandırırken, 'Ulus Kadın Spor Merkezi'ni de Yıldırımlıların hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 Milyon TL'lik bir yatırımla yeniledik. 'Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizi yenileyerek, modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü 'Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi ise donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. 'Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonları yer alacak. 'Akçağlayan Spor Sahası', 'Yiğitler Spor Sahası' ve 'Beyazıt Halı Sahası' da yine 2 yıllık süreçte ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. İnşallah yakın zamanda, Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Yıldırım'da sporu tabana yayacağız" sözlerini aktardı.

2 YILDA 76 BİN 553 VATANDAŞ SPORLA BULUŞTU

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı sporda marka kent yapmak için ortaya koymuş oldukları gayretlerin karşılık bulduğunu ifade etti. Göreve geldiği günden bu yana toplamda 76 bin 553 vatandaşı sporla buluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, 2021 yılı itibariyle 3 bin 280 lisanslı sporcumuz var. 2 yılda; 'Yaz ve Kış Spor Okulları'nda 16 farklı branşta 35 bin 940 çocuğumuza, 'Cimnastik Okulları'nda 10 bin 115 çocuğumuza, 'Kadın Spor Merkezleri'nde 23 bin 672 kadınımıza spor eğitimi hizmeti verdik" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın genç potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Kaymakam Adem Yazıcı, "Yıldırım'da sadece okul çağında olan 130 bin çocuk ve gencimiz var. Bu çok büyük ve önemli bir potansiyel. Yıldırım Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalarla bu gençlere dokunuyor. Ben çocuklarımıza gençlerimize önemli destekler veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Oktay Yılmaz'ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak ise; "Başkanımız sporu hem seviyor hem de destekliyor. Böyle bir Başkan'a sahip olduğumuz için mutluluk duyuyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Belediyesi tarafından 45 spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Hisarcık, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti 14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı 13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 12:12 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

Son Dakika Haberleri
14:56 Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi
14:52 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
14:39 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek
14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!
14:28 "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart taşıyan uçak adaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
14:26 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylar
14:19 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?
14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi         
14:57
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
14:01
3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada         
12:47
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 15:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement