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Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor

18.10.2021 14:30
Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK) ile Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nin, ortak projesi olan 'Çini boyama kursu' ev hanımlarının vazgeçilmez hobisi oldu.

Sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen Yıldırımlı kadınlar, 'Yıldırım Samanlı Kurs Merkezi'ne gelerek haftanın 4 günü uygulamalı eğitim alıyor. Katılımın yoğun olduğu kurslarda, kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirme fırsatı buluyor hem de çini sanatının püf noktalarını öğreniyor. Tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak gibi eşyaları boyayan kadınlar, birbirinden farklı eserleri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Fırında 930 derecede pişirilen parçalar, yıl sonunda sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

KADINLARIN VAZGEÇİLMEZ HOBİSİ

Kadim şehir Bursa'nın oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Geleneksel el sanatlarından 'Çini sanatı' Yıldırımlı kadınların vazgeçilmez hobisi oldu. Kurslarımıza katılım oldukça yoğun. Geçmişi barındıran böylesi güzel el sanatlarına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktaracağız" şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor - Son Dakika
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