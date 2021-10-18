Yıldırım Belediyesi yüzyıllık geçmişi olan Çini sanatını hem öğretiyor hem de yaşatıyor - Son Dakika

Sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen Yıldırımlı kadınlar, 'Yıldırım Samanlı Kurs Merkezi'ne gelerek haftanın 4 günü uygulamalı eğitim alıyor. Katılımın yoğun olduğu kurslarda, kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirme fırsatı buluyor hem de çini sanatının püf noktalarını öğreniyor. Tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak gibi eşyaları boyayan kadınlar, birbirinden farklı eserleri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Fırında 930 derecede pişirilen parçalar, yıl sonunda sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

KADINLARIN VAZGEÇİLMEZ HOBİSİ

Kadim şehir Bursa'nın oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Geleneksel el sanatlarından 'Çini sanatı' Yıldırımlı kadınların vazgeçilmez hobisi oldu. Kurslarımıza katılım oldukça yoğun. Geçmişi barındıran böylesi güzel el sanatlarına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktaracağız" şeklinde konuştu.