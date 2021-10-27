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Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır - Son Dakika

Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır

27.10.2021 14:23
Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilân etmesinin üzerine her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 98'inci yıl dönümünde Yıldırım'da birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede resim yarışması, şiir okuma yarışması ve 29 Ekim özel konseri düzenliyor.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 3 kategoride gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resim Yarışması ile Yıldırım Belediyesi, genç yeteneklerin eserlerini Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergileyecek ve dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek. Yine aynı şekilde 3 farklı kategoride gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiir Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere birbirinden özel hediyeler verilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim akşamı Barış Manço Kültür Merkezi'nde halka açık düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri programı öncesinde verilecek.

7'DEN 70'E HERKES CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU HİSSEDECEK

Yıldırım'da Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl da coşkuyla kutlanacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın özgüvenini ortaya çıkarmak için bu yıl da bir dizi etkinlik planladık. Bu minvalde '29 Ekim Cumhuriyet Resim Yarışması'nı düzenledik. Yarışmamıza 200'ü aşkın öğrenci kardeşimiz katıldı. Bunun yanında yine gençlerimiz için 'Güzel Şiir Okuma Yarışması' düzenledik. Yarışmalar sonucunda dereceye giren çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz. Bunların yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında halkımıza da Barış Manço Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği konseri planladık. Bu yıl da Yıldırım'da 7'den 70'e herkese Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hissettireceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti bize armağan eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır

Barış Manço, Cumhuriyet, 29 Ekim, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazır - Son Dakika
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