Yıldırım terasta bulunan şömineye isabet etti - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde 7 katlı bir binanın terasında bulunan şömineye yıldırım düştü.

Oltu Cumhuriyet Mahallesi Aydın evler 7. katın terasında bulunan şömineye dün gece yıldırım düştü. Ev sahiplerinin o saatlerde evde olmamaları yaşanacak bir kazanın önüne geçmiş oldu.

Oltu'da Esnaflık yapan İsmail Altun, "İşyerinde olduğum saatte çocuklarda dışardaydılar sağanak yağmur öncesi şimşek çaktı yakında bir yere düştü. Sonra eve geldiğimizde bizim çatıya düştüğünü fark ettik. Allah'tan evde yoktuk yoksa her hangi bir zarar görebilirdik verilmiş sadakamız varmış" dedi. - ERZURUM