ANKARA-YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2021'DE DHA'YA 3 ÖDÜL - Son Dakika

Serhat Ozan Yıldırım, İbrahim Laleli ve Can Erok ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin organize etiği 'Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni', Meyra Place Otel'de gerçekleştirildi. Törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekiili Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ödül alan gazetecileri tebrik ettiği belirterek, "Türk fotoğrafçılığının duayeni Ara Güler başta olmak üzere, ahirete göç etmiş olan bütün fotoğrafçılarımızı, basın emekçilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ise gazetecilerin mesleklerini tehlikeli ve zor koşullar altında yaptığını ifade ederek, "Biz 'bir resim, 10 bin kelimeden fazla şey ifade eder' deriz. Bu nedenle dışarıda kocaman bir kütüphane var aslında. 10 bin kelimeyle bazen istediğiniz mesajı veremezsiniz ama bir fotoğrafla tek bir mesaj verebilmek mümkündür" açıklamasında bulundu.

DHA'YA 3 ÖDÜL

Ödüllerin takdiminde, DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'a Tunceli'deki filyasyon ekiplerinin çalışmasını aktaran fotoğrafıyla 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülü' verilirken, DHA foto muhabiri İbrahim Laleli'ye Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında kaydettiği fotoğraflar nedeniyle ödül takdim edildi. Törende ödül alan bir diğer DHA foto muhabiri ise Can Erok oldu.

Törende ayrıca, Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez ve Mert Gökhan Koç, Milliyet Gazetesi'nden Ozan Güzel ve Fanatik Gazetesi'nden Murat Akbaş ödüllendirildi.