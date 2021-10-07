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Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı

07.10.2021 15:57

"YOBAZIN Tehdidi" başlıklı köşe yazısında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakim karşısına çıktı.

"YOBAZIN Tehdidi" başlıklı köşe yazısında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakim karşısına çıktı. Özdil, "Şikayetçiye hakaret etme kastım yoktur. Yobaz kelimesini kavramsal olarak yazımda irdeledim" dedi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yılmaz Özdil avukatlarıyla katılırken, şikayetçi Ebubekir Sifil'i avukatı temsil etti.

"HAKARET KASTIM YOKTUR"

Duruşmada savunmasını yapan Yılmaz Özdil suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Yazmış olduğum, iddianameye konu yazı içeriğinde hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Yazımın içeriğinde geçen 'yobaz' kelimesi, hakaret olarak algılanmış. Ancak ben yazı içeriğindeki 'yobaz' kelimesini Türk Dil Kurumunun tanımladığı şekilde kullandım. Şikayetçiye hakaret etme kastım yoktur. Yazıyı yazma amacım, şikayetçinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Şikayetçiyle kişisel bir husumetim yoktur. Yobaz kelimesini kavramsal olarak yazımda irdeledim" diyerek beraatını talep etti. Özdil'in avukatı İsmail Yılmaz ise "Ebubekir Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil'e yönelik ağır hakaretleri ve tehditleri olmuştur. Müvekkilim de Sifil'in bu eylemlerine karşılık içinde kaldığı duruma ilişkin tepkisini göstermeye yönelik eleştirel bir yazı yazmıştır. Müvekkilim, Sifil'e yönelik hakaret kastı yoktur. İddianameye konu yazıdan önceki yazı içeriği incelendiğinde, yazının muhatabı müşteki Sifil değil, Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Müşteki, durumdan vaziyet çıkararak, kendi üzerine almıştır. Bir akademisyenin hiç yapmaması gereken bir hakareti yaparak, müvekkilime karşı akıl dışı, vicdanlara rahatsızlık verecek şekilde tehditlerde bulunmuştur. Asıl suç, müştekinin bu eylemidir. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"SAYGINLIĞI ZEDELENMİŞTİR"

Şikayetçi Ebubekir Sifil'in avukatı ise müvekkilinin akademik programı nedeniyle hazır edemediğini belirterek "Sanığın eylemi nedeniyle müvekkilimin kamuoyunda saygınlığı zedelenmiştir. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ CELSE ŞİKAYETÇİ DİNLENECEKMahkeme, şikayetçi Ebubekir Sifil'in bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORYılmaz Özdil, kendisi için, "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" diyen Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik, "Yobazın tehdidi" başlıklı yazı kaleme almıştı. Sifil de Yılmaz Özdil'in, bu yazıda kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine savcılıkça, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine dava açılmıştı. İddianamede, Ebubekir Sifil'in avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, Yılmaz Özdil'in 13 Aralık 2020'de bir televizyon programında yağmur duası hakkında aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandıklarını öne sürdüğünü belirtti. Dilekçede ayrıca Özdil'in 19 Aralık 2020'de Sözcü Gazetesi'nde "Yobazın Tehdidi" başlıklı köşe yazısında kullandığı ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü ile alakası bulunmadığı iddia edildi. İddianamede, yazıdaki ifadelerin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti. İddianamede, Yılmaz Özdil hakkında "Basın-yayın yoluyla hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istendi.


Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı
Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı
Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı
Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı

Ebubekir Sifil, Yılmaz Özdil, Hakaret, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Özdil hakaret davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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