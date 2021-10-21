YKZ Kübra Ceylan, en iyi tasarım markası ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Pek çok ünlü ismin katıldığı, bazılarının ödül aldığı bazılarının ödül verdiği gecede Kübra Ceylan gibi genç girişimciler, kendi alanlarında aldıkları ödüllerle gururlandırdılar. Magazincilerin gündeminde ise Fazıl Say Safiye Soyman polemiği vardı.

Genç ama geniş vizyona sahip olan Ceylan, YKZ Kübra Ceylan, kendi yarattığı markası ile almış olduğu ödül hakkında, "Bu ödül bizim 7 yıllık çabalarımızın tacı oldu. Atölyelerimizde kişisel tercihlere yönelik tasarımlar hazırlıyoruz. Bir kadını baştan ayağa giydiriyor ve tarzını yaratıyoruz. Bu konseptimiz bizim rakiplerimizin önüne geçmemizi kolaylaştırdı. Gelecek yıllarda daha çok ödül almayı hedefliyoruz." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Instagram'da yarım milyona yakın takipçisi bulunan YKZ Kübra Ceylan, özellikle yurt dışı satışlarının hemen hepsini bu hesap üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi. Ceylan, "Biz her yerde görebileceğiniz ürünler sunmuyoruz. Tamamen butik ve kişiye özel çalıştığımız kıyafet kombinleri de var. Bunların sergilenmesini ve satışını mağazamız üzerinden ve Instagram hesabımızdan gerçekleştiriyoruz. Kendi tasarımlarımız olduğu kadar çok özel markların özel parçalarını da ürünlerimizin arasına katıyoruz. Bir kadın bize geldiği zaman baştan ayağa giyinmiş bir şekilde çıkabilir. Bütün parçalar birbirini tamamlayan ve parlatan parçalar olduğundan birini alan diğerini de alıp tarzını tamamlıyor." Dedi.

Günümüz ticaretinin sosyal medya platformlarına kaydığının da altını çizen Kübra Ceylan YKZ markası ile satışlarının büyük kısmını kendi sayfaları üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etti.