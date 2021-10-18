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YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR - Son Dakika

YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

18.10.2021 22:04

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik önem taşıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın yegane yolu, daha çok çalışmak ve üretmektir dedi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Batı Karadeniz'deki 14 üniversite rektörünün katılımıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü senato toplantı salonunda yapıldı. Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bir yandan katma değer içeren nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak, diğer yandan da eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu idealin en temel iki ayağı olarak ifade edilebilir. Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgiyle donanmış nesiller, insanımızın, milletimizin, değerlerimizin, medeniyetimizin geleceği için çok önemli dedi.

BİLİMSEL ÜRETKENLİK

Prof. Dr. Özvar, üniversitenin ne eğitimden ne de araştırmadan vazgeçebileceğini belirterek, şöyle konuştu

2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın yegane yolu, daha çok çalışmak ve üretmektir. Bilimsel üretkenlik, bir muhit ve iklim içinde inkişaf ediyorsa ki öyledir, bizlere düşen en önemli vazife, bilim insanlarının içinde huzurlu ve mutlu çalışacakları, üretmeye teşvik edilecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmektir. Bunu başarmak, yönetimlerin akademik performansı esas alan bir yönetim felsefesini benimsemesine ve icra etmesine bağlı. Öğretim elemanlarının bütün bilimsel üretimleri yakından izlenerek üniversite içi yönetim politikaları oluşturulmalı, atama, yükseltme, proje destekleme ve teşvik mekanizmaları bu üretkenlik esasına göre yapılmalıdır.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Batı Karadeniz, Üniversiteler, Üniversite, Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖK BAŞKANI ÖZVAR 2023 HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ÜRETKENLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR - Son Dakika
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