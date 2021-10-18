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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor" - Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor"

18.10.2021 15:27
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar:

Bolu'da Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor" dedi.

Bolu'da Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor" dedi.

Bolu'da Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katılımıyla 14 üyesi bulunan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. "Türk Yükseköğretiminin Halihazırdaki Durumu ve Geleceğe İlişkin Beklentiler" konusuyla yapılan toplantıda, üniversitelerin durumu ve geleceğe ilişkin yol haritaları ana tema çerçevesinde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş disiplinel bilgi ile donanmış bireylerden oluşan nesiller insanımız, milletimiz ve medeniyetimiz için çok önemlidir. İyi bir üniversite eğitim araştırma ikiliğine kapılmadan, çevresini ve içinde bulunduğu piyasayı da bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşım gerektirmektedir. Diplomasını aldığında disiplinel birikimiyle iş gücü piyasasına atılmaya hazır mezunlar yetiştirmek iyi üniversitenin bir diğer göstergesidir. Üniversitelerimizin kendi mezunlarını istihdamlarını izleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmek gerekliliğidir. Üniversitelerimizde mezun takip sistemlerinin özenle ve hızla hayata geçirilmesi, bu sistemlere sahip üniversitelerimizde ise aktif hale dönüştürülmesi ve daha işlevsel kılınmasını dilemekteyim" dedi.

"AYAKTA KALMANIN YOLU ÇALIŞMAK VE ÜRETMEKTİR"

Bilimsel üretkenliğin önemine dikkat çeken Özvar, "2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın tek yolu daha çok çalışmak ve üretmektir. Bilimsel üretkenlik bir muhit ve iklim içinde inkişaf ediyorsa ki öyledir, bizlere düşen en önemli vazife bilim insanlarının içinde mutlu ve huzurlu çalışacakları ve üretmeye teşvik edecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem/İHA)

Batı Karadeniz, Üniversiteler, Erol Özvar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: 'Bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor' - Son Dakika


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