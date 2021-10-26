YÖK'ten 'mühendislik tamamlama' kayıt işlemlerini yaptıramayanlara müjde - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, '2021 Mühendislik Tamamlama' yerleştirme sonucunda bir üniversiteye yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin, kayıt bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştiği üniversiteye başvurması halinde kaydının yapılabileceğini açıkladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21 Ekim 2021 tarihli toplantısında, '2021 Mühendislik Tamamlama' yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesinin ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" denildi.

(Utku Şimşek/İHA)