Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi Büyükdamlar Mevkiinde saat 15.30 sıralarında Önder Gürel (57) idaresindeki 45 F 1524 plakalı traktör yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan toprak zemine çarparak takla atıp devrildi. Kazada traktör sürücüsü Önder Gürel olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

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