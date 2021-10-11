Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü - Son Dakika

Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü

Mardin'de yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.

Mardin'de yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi mevkisinde yol kenarında kurulu tezgahta sebze ve meyve alan N.B'ye (72) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti

Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı

Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir

Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek

Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş