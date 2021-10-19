Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı - Son Dakika

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EKG 169 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan S.S. isimli genç kurye, GOSB'dan çıkıp dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki çukuru fark etmedi. Bunun üzerine motosikletiyle çukura düşen genç, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trump'a hacker şoku! Sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler

Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü